Bu otomobilin içinden çıkarıldı!

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 35. kilometresi Antınkaya Mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Furkan E. idaresindeki 01 EGY 50 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete seyreden H.A. yönetimindeki 68 KP 551 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Furkan A. otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden kurtarma ekipleri yaralı sürücüyü yarım saat süren bir kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtardı.