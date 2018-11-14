‘Bu Oyunlar Dijital Değil Geleneksel’

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların fiziksel aktivitelerine engel olan dijital oyunlar yerine, geleneksel oyunları öne çıkartan bir proje başlattı. Öğrencilerin sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan projeyle “Oyun Her Yerde”.

Eğer siz de çocuğunuzun dijital oyunlarla çok fazla vakit geçirmesinden şikayet ediyorsanız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) bir göz atmanızda büyük fayda var. Orada belki adını hiç duymadığınız, belki de çocukluk döneminizden hatırladığınız birçok oyunun videosunu izlemeniz mümkün. ‘Ebelem gübelem’, ‘dokuz kiremit’, ‘sandık saydık’, ‘atları idare’, ‘balık ağı’, ‘dokuz kiremit’ ve ‘tikoça’ bunlardan sadece bazıları.

“Çocukları sokağa, bahçeye, parka çağırıyoruz”

Videoları İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü hazırladı. Her bir video İzmir'in Efes, Bergama, Agora, Çeşme gibi farklı tarihi ve turistik bölgelerinde çekildi. “Oyun her yerde” adı verilen projenin amacı günümüzde yerini bilgisayar oyunlarına bırakan geleneksel çocuk oyunlarını canlandırmak ve yaygınlaştırmak. VOA Türkçe’ye konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Bilgisayarda şiddet içeren oyunların şefkat, adalet, merhamet duygularını zedelediğini gördük. Bu geleneksel oyunları gündemde tutarak çocuklarımızı sokağa, bahçeye, parka çağırmaya başladık. Onların bilgisayar başında geçirdiği zamanı minimize etmeye karar verdik” dedi. Yahşi, oyunların öğrencilerin gelişimine katkısı olduğunu da belirtti: “Çocukların bu oyunlarla birlikte hem ruhsal hem zihinsel hem bedensel hem de kalbi anlamda daha güzel bir olgunluğa ve ergenlik dönemine gittiklerini görüyorum. Burada bir paylaşma var, takım oyunu var, iş birliği var, kazanma ve kaybetme duygularını yaşıyorlar”.