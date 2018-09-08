"Bu oyunların da üstesinden gelmeyi başaracağız"

Elvan, Türkiye’nin çok büyük badireler atlattığına işaret ederek, "Olmadık yöntemlerle üstümüze geldiler. Bu milleti, ülkemizi ve hükumetimizi yıkmak için denemedikleri yol kalmadı. Hepsini bu aziz milletimizin dik duruşuyla atlattık." dedi.

Elvan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erdemli ilçesi Kayacı Mahallesi’ne yaptırılıp adının verildiği spor tesislerinin açılış törenindeki konuşmasında, spor tesislerinin gençlerin geleceği ve alanlarında Türkiye'yi temsil etme şansı bulabilmeleri açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi.

Türkiye’nin ekonomisine yönelik saldırılar düzenlendiğini belirten Elvan, şöyle devam etti:

"Birtakım manipülasyonlarla bu milleti diz çöktürebileceklerini düşünenler avuçlarını yalayacaklar. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, hükumetimizin dirayeti ve milletimizin gücüyle bu oyunların da üstesinde gelmeyi başaracağız. Türkiye'nin ucuz tehditlerle yıldırılamayacağını bütün dünya gördü, bundan sonra da görmeye devam edecek. Söz konusu vatan olduğunda bu milletin nasıl kenetlendiğini cümle alem görmüştür. Bizler milletiyle, devletiyle, hükumetiyle topyekun olarak dimdik ayaktayız. Kimsenin gücü bize diz çöktürmeye yetmeyecektir. Artık gel denildiğinde gelen, git denildiğinde giden bir Türkiye yok. Türkiye'nin kendi doğruları var. Milletimiz ne diyorsa biz onu yaptık. Bundan sonra da onu yapmaya devam edeceğiz. Birilerinin gücü, şuyu, huyu varmış... Hiç önemli değil. Bu aziz millet tarih boyunca hiçbir güç karşısında eğilmedi, bundan sonra da asla eğilmeyecektir."

Elvan, İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını hatırlatarak, “Yörüklerin bacası tüttüğü müddetçe, bu aziz millette bu inanç, kudret ve iman olduğu sürece hiçbir zaman ezanımız susmayacak, bayrağımız inmeyecektir.” diye konuştu.