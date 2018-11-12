Bu papağan kedi gibi miyavlıyor

İstanbul’dan aldığı papağanı Tokat’a getiren otogaz tamircisi Kayhan Erenler, Bıcır ismini verdiği papağını gündüz iş yerine getiriyor akşam evine götürüyor. Sanayi sitesinin adeta maskotu olan papağan pisi pisi diye çağrıldığında miyavlıyor. Yaklaşık 1.5 yıldır günün çoğu saatini papağanı ile geçiren Erenler, iş yerine gelen müşterilerinin Bıcır ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Kayhan Erenler, 3 yaşında olan Afrika gri cinsi papağanın adeta bir evladı gibi olduğunu ifade ederek, “Benimle beraber eve gidiyor. Sabah tekrar iş yerine getiriyorum. Sanayide akşama kadar beraberiz. İş yerine gelenler de papağana ilgi gösteriyor, konuşmaya çalışıyor. Bıcır babacım, oğlu, gel diyor. Kedi gibi miyavlıyor. Anam diye bağırıyor. Benim adımı söylüyor. Dükkan komşularımızın hepsi tanıyor günde bir iki defa mutlaka yanına uğruyorlar” dedi.

Papağanın bulunduğu bir ortamda çalışmanın keyifli olduğunu ifade eden Erenler, “Çalışırken onunla konuşmaya çalışıp stres atıyoruz. Stres diye bir şey kalmıyor” diye konuştu.

Sanayide oto ekspertiz olarak çalışan Murat Kılıç ise omzuna koyduğu bıcır isimli papağanla esnafları dolaşarak gezintiye çıktılarını söyledi. İş yerine geldiğinde her sabah mutlaka bıcırın yanına giderek konuştuğunu belirten Kılıç, bıcırın da bu sevgisini karşılıksız bırakmadığını kendisini sevdirdiğini kaydetti. (İHA)



