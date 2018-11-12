HABER

Bu papağan kedi gibi miyavlıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 12.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

Tokat’ta bir tamirci atölyesinde beslenen gri Afrika papağanı kedi gibi miyavlıyor.

İstanbul’dan aldığı papağanı Tokat’a getiren otogaz tamircisi Kayhan Erenler, Bıcır ismini verdiği papağını gündüz iş yerine getiriyor akşam evine götürüyor. Sanayi sitesinin adeta maskotu olan papağan pisi pisi diye çağrıldığında miyavlıyor. Yaklaşık 1.5 yıldır günün çoğu saatini papağanı ile geçiren Erenler, iş yerine gelen müşterilerinin Bıcır ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Kayhan Erenler, 3 yaşında olan Afrika gri cinsi papağanın adeta bir evladı gibi olduğunu ifade ederek, “Benimle beraber eve gidiyor. Sabah tekrar iş yerine getiriyorum. Sanayide akşama kadar beraberiz. İş yerine gelenler de papağana ilgi gösteriyor, konuşmaya çalışıyor. Bıcır babacım, oğlu, gel diyor. Kedi gibi miyavlıyor. Anam diye bağırıyor. Benim adımı söylüyor. Dükkan komşularımızın hepsi tanıyor günde bir iki defa mutlaka yanına uğruyorlar” dedi.

Papağanın bulunduğu bir ortamda çalışmanın keyifli olduğunu ifade eden Erenler, “Çalışırken onunla konuşmaya çalışıp stres atıyoruz. Stres diye bir şey kalmıyor” diye konuştu.

Sanayide oto ekspertiz olarak çalışan Murat Kılıç ise omzuna koyduğu bıcır isimli papağanla esnafları dolaşarak gezintiye çıktılarını söyledi. İş yerine geldiğinde her sabah mutlaka bıcırın yanına giderek konuştuğunu belirten Kılıç, bıcırın da bu sevgisini karşılıksız bırakmadığını kendisini sevdirdiğini kaydetti. (İHA)

PARTNERÜnlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!Ünlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
Berber koltuğunda ilginç görüntüBerber koltuğunda ilginç görüntü
Çekirdek kabukları için ilginç bir çözüm bulduÇekirdek kabukları için ilginç bir çözüm buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat papağan miyavlamak

En Çok Okunan Haberler

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berber koltuğunda ilginç görüntü

Berber koltuğunda ilginç görüntü

Çekirdek kabukları için ilginç bir çözüm buldu

Çekirdek kabukları için ilginç bir çözüm buldu

Çocuk gibi oynayan pitbull bu kez farklı görüntülendi

Çocuk gibi oynayan pitbull bu kez farklı görüntülendi

Öğrencilerin 10 Kasım koreografisi havadan görüntülendi

Öğrencilerin 10 Kasım koreografisi havadan görüntülendi

Kalecilik yapan çocuğunu topa doğru böyle itti

Kalecilik yapan çocuğunu topa doğru böyle itti

Dalgıçlar, Atatürk’ün Gözleri tablosunu denizden böyle çıkardı

Dalgıçlar, Atatürk’ün Gözleri tablosunu denizden böyle çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.