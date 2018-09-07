Bu paraya paha biçilemiyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde dövme sanatçısı olan Mustafa Gedikli'de bulunan 100 TL'lik banknot diğerlerinden farklı. Paranın ön yüzündeki sağ üst köşesinde 100 yazması gerekirken, bankanın baskı hatasından kaynaklı 10 yazıyor. İlk bakışta sahte olabileceği düşünülen paranın, yapılan araştırmalar sonucu koleksiyon değeri olduğu anlaşılıyor. Parayı, Hollanda'dan gelen bir müşterisinden aldığını belirten Gedikli, 30 bin TL'ye kadar teklif verdiklerini ancak bu fiyata satmayı düşünmediğini söyledi.

"HOLLANDALI BİR MÜŞTERİDEN GELDİ"



Gedikli, “Ben ilk başta bu parayı sahte zannettim, daha sonra araştırınca anladım ki koleksiyon değeri varmış. Bu parada bankanın basım hatası var. Sağ üst köşesinde bir tane sıfırı noksan, hatası o. Biraz araştırma yapınca böyle paraların olduğunu, değerinin biçilemediğini anladım” dedi.

"30-35 BİN LİRAYA KADAR TEKLİF VERDİLER"



“Şu an bu paraya teklif verenler 30-35 bin TL’ye kadar çıktı ama daha da araştırmaya devam ediyorum” diyen dövme sanatçısı Gedikli, “Sonuçta çok nadir görülen bir olay. Bayağı bir araştırma yaptım, şu an tek gibi görülüyor. Farklı bir parada (10 TL) daha önce sıfır hatası olmuş, onlar belirli bir miktara satmışlar” şeklinde konuştu.