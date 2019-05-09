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Bu parktaki her şey geri dönüşümden

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

Mersin'de, otomobil lastiğinden süs havuzu, varillerden koltuk ve çöp kovaları, zeytin ağacı kökünden masanın yer aldığı "Geri Dönüşüm Parkı" açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, otomobil lastiğinden süs havuzu, varillerden koltuk ve çöp kovaları, zeytin ağacı kökünden de masanın bulunduğu "Geri Dönüşüm Parkı" hizmete açıldı.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ve Mezitli Belediyesinin iş birliğinde Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Zeytinli Cadde'de, limanda kullanılmayan malzemelerin geri dönüştürülmesiyle park oluşturuldu.

Parkta, otomobil lastiğinden yapılan süs havuzu, varillerin dönüşümüyle elde edilen koltuk ve çöp kovaları, zeytin ağacı kökünden yapılan masanın yanı sıra çocukların vakit geçirebileceği çeşitli oyuncaklar yer aldı.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, açılışta yaptığı konuşmada, çevre dostu parkı tüm çocuklar için kullanıma sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

İlerleyen süreçte Mersin'in tüm ilçelerine birer geri dönüşüm parkı yapmayı planladıklarını aktaran Daele, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımızla birçok çevresel proje yürütüyoruz. MIP çeşitli projeler ve yenilikçi teknolojilerin uygulanmasıyla daha iyi bir çevre geliştirmeye çalışırken, şehirdeki yaşam koşullarının artırılmasında da aktif olarak rol almak istemektedir. Buna bağlı olarak MIP, Mersin'in çevre kimliğine olumlu katkıda bulunmayı hedeflemekte. Çalışanlarımızın ve çocuklarımızın çevre bilincini artırmayı ümit etmekteyiz. Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almanın da bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz."

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da belediyenin yönetilmesine vatandaşlarla birlikte tüm dinamikleri de katmak istediklerini bildirdi.

Dünyada çevre konusunun her zaman gündemde olduğunu vurgulayan Tarhan, "İnsanların, kentlerin daha sağlıklı olması, insanların daha uzun süre yaşaması çağdaş kentlerde en çok konuşulan konulardan birisi. Bizim de geri dönüşüm alanında oldukça geri olduğumuz bir gerçek. Geri dönüşümdeki kazanım yüzdesel olarak çok düşük düzeyde. Geri dönüşümün değerlendirme yüzdesini giderek artırmamız gerekiyor. Bu konuda hassas olmamız gerekir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

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Geri Dönüşüm Parkı Mersin Mersin Uluslararası Limanı

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