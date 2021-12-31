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  4. Bu pastalardan satın alanlar çok şanslı! İçlerine pırlanta kolye, yüzük ve altın saklıyorlar

Bu pastalardan satın alanlar çok şanslı! İçlerine pırlanta kolye, yüzük ve altın saklıyorlar

31.12.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta faaliyet gösteren bir pastane yılbaşı öncesinde kendilerinden pasta satın alan müşterilerine özel bir sürpriz yaptı. Pastanedeki bazı pastaların içerisine pırlanta kolye, yüzük ve altın yerleştirildi. Her 30 pasta içerisinde bir tane olacak şekilde şanslı sahiplerini bekleyen sürprizler büyük ilgi gördü.

Bu pastalardan satın alanlar çok şanslı! İçlerine pırlanta kolye, yüzük ve altın saklıyorlar

Sinop’ta bir pastane 23 yıldır her yılbaşında içerisine pırlanta ve altın gibi hediyeler yerleştirilen pastaları satışa çıkardı. Pastalar müşteriler tarafından ilgi gördü.

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HER 30 PASTADA BİR TANE

Pastane işletmecisi Dide Şen Öztürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Pastaların içine pırlanta kolye ve yüzük ile gram ve 5 gram altın yerleştiriyoruz. Yaptığımız her 30 pasta keki arasından rastgele bir tanesini seçip yerleştiriyoruz. Diğer pastalar ile farkı belli olmayacak şekilde süslenen pastalar, şanslı müşterisini beklemek üzere tezgahta yerini alıyor" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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