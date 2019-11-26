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Bu patateslerin tanesi 1 kiloyu geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:46 | Son Güncelleme

Patatesiyle ünlü Afyonkarahisar’da hiçbir zirai ilaç ve gübre kullanılmadan üretilen tanesi 1 kiloyu geçen Agire cinsi patates görenleri şaşırtıyor.Türkiye’nin patates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Afyonkarahisar’da, patates hasat mevsiminin sona ermesiyle kışlık patatesler pazarlarda yerini aldı.

Patatesiyle ünlü Afyonkarahisar’da hiçbir zirai ilaç ve gübre kullanılmadan üretilen tanesi 1 kiloyu geçen Agire cinsi patates görenleri şaşırtıyor.
Türkiye’nin patates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Afyonkarahisar’da, patates hasat mevsiminin sona ermesiyle kışlık patatesler pazarlarda yerini aldı. Özellikle Sandıklı ve Şuhut ilçesiyle birlikte kent merkezine bağlı belde köylerde yetiştirilen patatesler; bir yandan yurdun dört bir yanına sevk edilirken bir yandan da kentin ihtiyacını karşılamak için pazarlarda satışa sunuluyor.
Merkeze bağlı Fethibey kasabasında kendi tarlasında yetiştirdiği patatesleri pazarda satışa sunan çiftçi Mehmet Çelik’in tanesi bir kiloyu geçen patatesi görenleri hayrete düşürdü. Çelik, hiçbir gübre ya da zirai ilaç kullanmadan yetiştirilen patateslerin hayvan gübresini yoğun olarak kullanmasından dolayı bu denli büyüdüğünü belirtti.
Patateslerin bu enli doğal bir şekilde büyümesini anlatan patates üreticisi Mehmet Çelik, "Afyon patatesiyle ünlü. Bunu adı sarı patates kışlık Agire derler. Organik, hayvan gübresiyle üretildi. Kendi ürünümüz. İstediğimiz yerde analiz yaptırabiliriz. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 800 gram, 2 kilo 200 grama kadar olanı var. Tarlayı zamanında sürüyoruz, hayvan gübresini bol attığımızdan, suyumuz da var, bakımını yaptığın zaman oluyor” diye konuştu.

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