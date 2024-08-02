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Bu paylaşımlarla insanları aldatıyorlardı! Bahis oyunları, çevrim içi çocuk müstehcenliği... 23 ilde harekete geçildi

02.08.2024 08:43
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Sanal alemde işlenen, dolandırıcılıktan yasa dışı bahis ve şans oyunlarına dek birçok suçla ilgili harekete geçildi. 23 ilde Siberağ-3 operasyonları düzenlendi, 68 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları ve görüntüleri paylaştı.

Bu paylaşımlarla insanları aldatıyorlardı! Bahis oyunları, çevrim içi çocuk müstehcenliği... 23 ilde harekete geçildi

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarına yönelik “Siberağ-3” operasyonları düzenlendi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şüpheli Adana, Konya, Mersin, Batman, Ankara, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Isparta, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Giresun, Hatay, Mardin, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

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Ayrıca, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli Mersin, İzmir, Antalya, Çorum, Ankara ve Aydın’da 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli ise İzmir, Konya ve Batman’da düzenlenen operasyonlar ile yakalandı.

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Operasyonlar sonucu hakkında arama kaydı bulunan toplam 68 şüpheli yakalandı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık yasa dışı bahis cezası
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