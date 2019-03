Bu Pazar Sadece Kadınların

8 Mart Saltık için ne anlama geliyor? Saltık; ”8 Mart bir gün değil, biz 365 gün boyunca çalıştığımız zaman, evimize ekmek götürdüğümüz zaman, çoluk çocuğumuza mutlu olduğumuz zaman bizim için her gün 8 Mart Kadınlar günü. Biz sadece 8 Mart'ta değil her gün hatırlanmak istiyoruz” diyor.

Pazarcı kadınlardan biri de Fatma Topal. 30’lu yaşlarda ve geçimini pazardan sağlıyor. Yaz kış demeden tezgahının başında, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Topal, sadece 8 Mart’tan hatırlanmak istemediklerini söyledi. Topal, “Bizim dileğimiz sadece 8 Mart'ta ya da 25 Kasım'da hatırlanmak değil, kadınların her zaman birbirine destek olmasıdır. Yılın 12 ayı biz buradayız, belli sıkıntılarımız oluyor, kışın soğuk, yazın sıcak değil tek sorun. Sadece 8 Mart'ta biz burada değiliz. Biz her zaman buradayız, her zaman karşımızdaki kuruluşların, kadın derneklerinin desteklerini bekliyoruz. Biz her zaman birbirimize destek olmalıyız, her zaman birbirimize ihtiyacımız var, sadece 8 Mart'ta değil” diye konuştu.

Pazarcı kadınlar sorunlarına çözüm aramak amacıyla Bağlar Kadın Pazarcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adı altında örgütlendi. Dernek Başkanı Gazal Tunç da pazarcı. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Tunç, amaçlarının kadınların kendi ayakları üzerinde durması olduğunu söyledi.Tunç, “Kadınlar kendi emeğiyle, kendi parasını kazansın ve kendi ayakları üzerinde dursun, hiçbir zaman bir erkeğe muhtaç olmasın. Her zaman diyorlar ya kadın erkek eşittir; bu eşitliği bugüne kadar görmedik, bugünden sonra inşallah görürüz. Yetkililere sesleniyoruz artık televizyonlarda gazetelerde kadınların ölümünü duymak istemiyoruz” şeklinde konuştu.