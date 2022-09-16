Bu pil ezberleri bozacak! 3 dakikada şarj oluyor, piyasadakilerin iki katından daha uzun süre dayanıyor

Elektrikli araçlar için en büyük problem pil. Hem şarj olma süreleri uzun hem de henüz istenildiği kadar dayanıklı değiller. Ancak endüstri bu problemi çözmek için büyük uğraş veriyor. Problemi çözmek adına araştırma yapan girişimlerden birinin çalışması ise oldukça ilgi çekici. Çünkü bu çalışmadaki pil, üç dakikada şarj oluyor ve 20 yıl dayanabiliyor.

LİTYUM METALDEN OLUŞUYOR, TASARIMINDA SANDVİÇTEN İLHAM ALINDI

Harvard Üniversitesi'nden çıkan Adden Energy isimli bir girişim, pil tasarımını elektrikli araçlara uyacak ölçekte üretmek için bir lisans ve 5,15 milyon dolarlık fon aldı. Harvard'lı bilim insanları tarafından geliştirilen pil, halihazırda piyasada bulunan elektrikli araçlarda yer alan lityum iyondan ziyade lityum metalden oluşuyor. Bir sandviçten ilham alan pilin tasarımı, lityum metal pillerde görülen sorunları engelliyor.

Bu yeni katı hal pil, elektrikli otomobillerin ömrünü benzinli ve dizel otomobillerle karşılaştırılabilir bir uzunluğa çıkartabilir ve 20 yıla kadar pili değiştirmeye gerek kalmayabilir.

10 BİNDEN FAZLA PİL DÖNGÜSÜ

Pil prototipinin laboratuvar koşullarında ömür boyu 10.000'den fazla pil döngüsüne ve üç dakika kadar hızlı şarj oranlarına ulaştığı kaydedildi.

Şirketin bilim danışmanı olan Xin Li, "Bu teknolojiyi ticarileştirmek için yola çıktık çünkü teknolojimizi diğer katı hal pillere kıyasla benzersiz görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Adden Energy CEO'su William Fitzhugh ise "Dünyanın araç filosunun tamamen elektrikli araçlardan oluşması, iklim değişikliğiyle mücadelede atabileceğimiz en anlamlı adımlardan biri" dedi.

