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Bu pisliği kim temizleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Eskişehir’de boğulma olaylarının yaşanmasına sebep olan Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalındaki çöp birikintilerinin sebep olduğu tehlike ve pis koku sorunu devam ederken, atıkların temizlenmesi kurumlar arasında adeta top oyununu döndü.Şehrin bir çok mahallesinden DSİ’ye ait sulama kanalından gelen çöplükler Yeşiltepe Mahallesinde bulunan alanda toplanmaya devam ediyor.

Eskişehir’de boğulma olaylarının yaşanmasına sebep olan Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalındaki çöp birikintilerinin sebep olduğu tehlike ve pis koku sorunu devam ederken, atıkların temizlenmesi kurumlar arasında adeta top oyununu döndü.
Şehrin bir çok mahallesinden DSİ’ye ait sulama kanalından gelen çöplükler Yeşiltepe Mahallesinde bulunan alanda toplanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda biriken çöplüklerin içinde bulunan futbol toplarını almak isteyen çocuklar düşerek, hayatını kaybetmişti. Bu yılda hava sıcaklarının artması ile pis kokulara neden olan alanda mahalle sakinlerinin korkusu arttı. Yeni çocuk ölümlerinin yaşanmaması için çöplerin toplanmasını isteyen mahalle sakinlerine DSİ tarafından üzücü haber geldi. DSİ tarafından muhtarlığa gönderilen yazıda çöplerin belediye ekipleri tarafından toplanılması gerektiği ve yaşanabilecek olumsuz bir durumda DSİ’in sorumlu olmayacağı ifade edildi. Mahalle halkı çocukları için korkarken diğer yandan pis koku ve farelerle de baş etmek zorunda kalıyor. Şimdi mahallede tek umut çöplerin belediye ekipleri tarafından bir an önce toplanması.
Konuyla ilgili konuşan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, “Eğer onlar görevlerini yapmayacaklarsa kurumları kapatsınlar, biz gereğini vatandaş olarak yaparız. Bu cümleyi aynen sayın kaymakamımın yanında kendilerine bizzat söyledim” dedi.
“Biz acilen kesim çözüm bekliyoruz”
DSİ tarafından kendisine bir evrak geldiğini ifade eden Açıkgöz, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Mahallemin insanının pis olduğunu, bu tür çalışmaların belediyeler tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Bu pislik benim değil, bu pislik benim mahallemin de değil. Ertuğrulgazi, Sazova ve Çamlıca mahallelerinin pisliği burada toplanıyor. Benim çocuğuma yazık değil mi? Şurada gördüğünüz topları, altında ne olduğunu bilmeden girip almaya çalışan çocuklarla dolu benim mahallem. Yazıktır, günahtır. Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürüne aynen şunu söyledim, ‘Bir dönem daha burada bir tek can kaybı olursa, bunun hesabını bizzat ben sorarım’. Bana gelen yazıda diyor ki; ‘Bundan sonraki olacak vak’alarda bizler sorumlu değiliz’ diyor. Hayır, eğer buradan gelir elde ediyorlarsa, bu sulama kanalından yararlanıyorlarsa, kesinlikle birinci derecede suçlu Sulama Birliği ve DSİ’dir. DSİ’den gelen yazıda, sorumluluğun belediyeye ait olduğunu dile getirmişler. Ben bu resmi yazıyı asla kabul etmiyorum. Kanunen burası DSİ ve Sulama Birliğine aittir. Biz ivedilikle kalıcı çözüm istiyoruz. Ben bu kanalda balık tuttum, yüzdüm. Şimdi evlerde farelerden geçilmiyor. Ben ivedilikle kesin çözüm istiyorum.”

"Çocuklarımız ölüm tehlikesi ile karşı karşıya”
Sakintepe Mahalle Muhtarı Osman Alem ise, yıllardır sorunun devam ettiğini söyledi. Burada her sene çocuklarımız maalesef ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor diyerek sözlerini sürdüren Alem, “Yani burasının DSİ kanalı olduğunu biz yıllardır biliyoruz. Biz burada balık tutardık. Ama şuanda görüyorsunuz vaziyeti. Yani artık bitsin bu çile. Sulama Birliği Başkanıyla görüştüğümüzde tel örgü çekmek istedi bazı ödeneklerin sıkıntı olduğundan dolayı. Daha hala bekliyor. Burası yıllardır DSİ’ye ait olan bir kanalımız. Bu da bizim mahallemizin çocuklarımızın canını yakıyor. Yani burayı DSİ biran önce temizlenip üstünün kapatılması istiyor, bizim mahallemizin rahatlatılmasını istiyoruz. Artık bu acılar bitsin” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Sezai Kıraç, konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi:
“Burada muhtarımız var, belediye başkanımız var, DSİ’miz var bunların işi. Kim temizleyecekse temizlesin ama biz mahalleli olarak eğer bundan sonra bir can yanarsa burada Belediye Başkanı ile DSİ müdürü kalmaz burada. Mahalleyi yığarım oraya. Benim işim sabahtan akşama burada. Çocukları uzaklaştırıyorum. Burada ki çöplerin altından su geçtiğini çocuk bilmiyor. Bu temizlik yarım saat sürer. Burası sadece bu mahallenin çöplüğü değil. Burada fareler var. Koku var sağlıksız bir ortam.”

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek

Bu pisliği kim temizleyecek
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