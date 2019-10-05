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Bu plaka ile İHA’lar daha yüksek irtifalarda uçacak, elektrik türbinleri daha fazla elektrik üretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:30 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Bu plaka ile İHA’lar daha yüksek irtifalarda uçacak, elektrik türbinleri daha fazla elektrik üretecek

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Genç, Hazar Denizi üzerinde uçuş yapan Ekranoplan Rus uçaklarından esinlenerek geliştirdiği plaka ile hem insansız hava araçları daha yüksek irtifada uçmasını hem de elektrik türbinlerinden daha fazla elektrik üretilebilmesini hedefliyor.
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Genç, Hazar Denizi üzerinde uçuş yapan Ekranoplan Rus uçaklarında kullanılan plakanın deniz hava yastığı vazifesi görerek performansını artırması üzerine harekete geçerek, yerli ve milli imkanlar ile plaka geliştirdi. Erciyes Teknopark’ta kurduğu şirkette, plaka ile insansız hava araçlarının daha yüksek irtifada uçacağını ve elektrik türbinlerinde de daha fazla elektrik üretimi yapacağını kaydeden Genç, yüzde 5 ile 7 arasında performans beklediklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Genç, şunları söyledi:
“Biz enerji ve havacılık üzerine geliştirdiğimiz patentlerden bir tanesini KOSGEB desteğiyle başvurumuzu yaptık. Bu patent başvurumuzun sanayiye uygulamasını yapacağız. Bu uygulama içerisinde de rüzgar türbinleri ve mikro hava araçlarının kanatlarının altına bir plaka yerleştirerek performansı artıracağız. Bu fikir Ekranoplan dediğimiz özellikle Hazar Denizi üzerinde uçuş yapan Rus uçaklarından doğdu. Bu uçaklarda Hazar Denizi üzerinde deniz hava yastığı vazifesi görerek performansını artırdı. Bizde bunu neden rüzgar türbinlerinde ve mikro hava araçlarında uygulamıyoruz diye düşündük. Bunun üzerine çalışmalar yaptık. Laboratuvar çalışmalarımızın sonucunda da performansta artışlar gördük. Bundan sonraki süreçte de hazır rüzgar türbinlerinde KOSGEB desteğiyle aldığımız AR-GE inovasyon projesi ile bunu sanayiye uygulayarak performans değişimine bakacağız. Beklentimiz yaptığımız çalışmalara göre yüzde 5-7 arasında performansta artıştır. Bu performans artışı üretilecek gücün yüzde 5 ile 7 arasında daha fazla olması anlamına geliyor. Böylelikle küçük ölçekli rüzgar türbinlerinde daha fazla elektrik üretmeyi amaçlıyoruz. Aynı durumu insansız hava araçlarına da uygulayabiliriz ve bu uygulamanın sonucunda da insansız hava araçlarının daha yüksek irtifalarda uçabilmesi, daha fazla yük taşıyabilmesi gibi avantajlar sağlayacak. Böylelikle de yerli ve milli bir patent başvurusunun sonucunda hem insansız hava araçları hem de rüzgar türbinleri uygulamamız olacak. Bu uygulamalarımızdan daha sonrada yurt dışına da açılmayı planlıyoruz. Burada Erciyes Teknopark bünyesinde şirketimizi kurduk. Bu şirkette de yine aynı şekilde yurt dışına da bu ürünlerimizi pazarlamayı hedefliyoruz. Bunun içinde yatırımcılardan destekler bekliyoruz.”

Bu plaka ile İHA’lar daha yüksek irtifalarda uçacak, elektrik türbinleri daha fazla elektrik üretecek

Bu plaka ile İHA’lar daha yüksek irtifalarda uçacak, elektrik türbinleri daha fazla elektrik üretecek

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