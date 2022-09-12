Bu pozisyonlar sağlığınızı tehlikeye atıyor! İdrar yolu enfeksiyonlarına neden olan pozisyonlar

Cinsel ilişki sırasında genital bölgeler bakterilerin girmesine oldukça açık halde oluyorlar. Bu durum da özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olabiliyor. Daha konforlu veya daha fazla haz almanıza sebep oluyor diye tercih ettiğiniz pozisyonlar sağlığınız için olumsuz durumlara yaratabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonundan kaçınmak için yapmanız gereken basit hamleler bulunuyor. İlişkiden hemen sonra bir çiş yapmak, etrafta dolaşan bakterileri anında temizlemek için genellikle tavsiye ediliyor.

DOKTORUNUZ ÖNERMEDİKÇE YAPMAYI BIRAKMAYIN

Seks uzmanı Ruby Rare şunları söyledi: “Genel kural, bedenler arasında daha fazla sürtünme olan pozisyonlar idrar yolu enfeksiyonu riskini artırıyor. Seks, heyecan verici ve zevklidir. Bu pozisyonlar ve aktiviteler İYE alma şansını artırsa bile, doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe bunları yapmayı bırakmamalısınız.”

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NEDEN OLAN POZİSYONLAR

MİSYONER

Daima güvenilir misyoner pozisyonu, kadınların üretrasını ve erkeğin penisini birbirine yaklaştırıyor. Bu, üretraya, mesaneye veya böbreklere giden bakterileri artırıyor ve böylece enfeksiyon riski taşıyor. Riskleri azaltmak için bacaklarınızı partnerinizin omuzlarının üzerine koymayı deneyin.

KOVBOY KIZ

Bir kadın bir erkeğin üstüne oturduğunda, üretrayı penise yakınlaştırıyor. Sürtünme burada çok yüksek seviyede gerçekleşiyor, dolayısıyla bakterilerin çok daha kolay yayılmasına yardımcı oluyor.

PARMAKLAR

Ruby, "İYE'lerin yalnızca vajina penetrasyonunda penis yoluyla meydana gelmesi yaygın bir yanılgıdır." dedi “Parmaklar, özellikle ellerinizin günlük olarak kaç mikropla temas ettiğini düşündüğünüzde, bakterileri kolayca iletebilir. İşler çok ısınmadan ve ağırlaşmadan önce, riskleri sınırlamak için ellerinizi yıkamayı unutmayın."

ANAL SEKS

Ruby, "Eğer bakterilerin yayılmasından bahsediyorsak, o zaman anal seks hakkında konuşmalıyız. Anüsün içinde ve çevresinde olan her şey vulva ve vajinaya gitmeden önce iyice yıkanmalıdır. Bakterilerin bulaşmasını sınırlamak için yeni bir prezervatif kullanın. Ellerinizi kullanıyorsanız lateks eldivenler kullanabilirsiniz.”



