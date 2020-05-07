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Bu pratik bilgiler mutfakta hayat kurtarıyor! Muzun ucunu sararak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Hepimiz çeşitli sebeplerden ötürü günün büyük bir kısmını mutfakta geçirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Mutfakta yapılan işlerin çoğu, uzun süren uğraşlar oluyor. Fakat çeşitli pratik bilgiler ile mutfakta daha keyifli bir biçimde ve daha az vakit geçirebiliriz! Bu şekilde sevdiklerimize daha fazla vakit ayırabileceğiz ve mutfakta daha az yorulmuş olacağız!

Bu pratik bilgiler mutfakta hayat kurtarıyor! Muzun ucunu sararak...

Kuruyan limonlar, çabuk bayatlayan ekmekler, zor kırılan yumurtalar, kalıptan bir türlü çıkmayan inatçı kekler ve daha fazlası. Artık hepsinin de oldukça pratik bir çözümü var! İşte mutfakta hayat kurtaran son derece pratik bilgiler...

1. KURUYAN LİMONLAR ARTIK TARİHE KARIŞIYOR!

Kurumuş olan limonları yumuşatmanın en pratik yolu limonları soğuk suyla dolu bir kap içerisinde birkaç saat bekletmektir. Limonlar böylece ilk aldığınız zamanki gibi olur. Taze taze tüketebilirsiniz.

2. KURUYAN PEYNİRLERE TEREYAĞI UYGULAMASI

Satın aldıktan hemen sonra kurumaya başlayan peynirler biraz can sıkıcı olabiliyor. Üzülmeyin! Elbette bunun da bir çözümü var. Peynirin açıkta kalan bölgelerine taze bir tereyağı sürebilirsiniz. Artık kurumayacak.

3. EKMEKLER ARTIK HER ZAMAN TAZE!

ekmek

Ekmekler çabuk bayatlayabiliyor. Bunun önüne geçmek için ekmek kutusunun ya da poşetinin içerisine birkaç tane küp şeker koyun. Ekmekler bu şekilde uzun bir süre daha taze kalmış olacak!

4. PASLI BIÇAKLARI YENİ ALINMIŞ GİBİ YAPIN!

bıçak

Paslanmış bıçakları direkt çöpe atmayın! Kuru soğanın yarısının üstüne pudra şekeri ekleyin ve paslanmış bıçakları bu karışımla 5-10 dakika kadar ovun. Bıçaklar bu pratik yöntem ile yeni alınmış gibi oluyor.

5. KAHVELER BAYATLAMASIN

Kahve düşkünleri bayat kahvenin çekilmez bir şey olduğunu bilirler. Artık kahvenin taze kalmasını sağlamanın çok pratik bir yolu var. Kahveyi koyduğunuz kabın içerisine 1-2 adet küp şeker koyarsanız kahve taptaze kalıyor.

6. HAŞLANMIŞ YUMURTANIN SUYUNU ÇÖPE ATMAYIN

Haşlanmış yumurta suyunun içerisinde pek çok mineral bulunur. Bu mineraller de bitkilere çok iyi geliyor. Haşlanmış yumurta suyuyla bitkilerinizi sulayın.

7. MANTARLAR UZUN SÜRE TAZE KALSIN

MANTAR

Mantar çabuk bozulan bir besindir. Fakat mantarın taze kalmasını sağlamak çok kolay. Kağıt havlularla önce mantarların dışını temizleyin, sonra da mantarları kağıt havluların içine sararak buzdolabına yerleştirin. Mantarlar bu yöntemle 1 hafta kadar taze kalacak.

8. SOĞAN DOĞRARKEN AĞLAMAYA SON

Soğan doğrarken eğer soğan acıysa hepimizin gözlerinden yaşlar akmaya başlar. Bunun yaşanmaması için soğan doğrarken sakız çiğneyebilirsiniz. Evet yanlış duymadınız, soğan doğrarken sakız çiğnemek gözlerin yaşarması sorununu ortadan tamamen kaldırıyor.

9. MUZLAR ARTIK DAHA UZUN SÜRE TAZE KALIYOR

Muz çabuk çürüyen bir meyve. Bu yüzden hızlı tüketmek gerekiyor. Fakat hemen bitiremeyeceğiniz kadar çok muz satın aldıysanız dalından ayırarak uç kısmını plastik poşet yardımı ile güzelce sarın. Muzlar bu şekilde çok daha uzun süre taze kalacak.


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