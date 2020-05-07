Bu pratik bilgiler mutfakta hayat kurtarıyor! Muzun ucunu sararak...

Kuruyan limonlar, çabuk bayatlayan ekmekler, zor kırılan yumurtalar, kalıptan bir türlü çıkmayan inatçı kekler ve daha fazlası. Artık hepsinin de oldukça pratik bir çözümü var! İşte mutfakta hayat kurtaran son derece pratik bilgiler...

1. KURUYAN LİMONLAR ARTIK TARİHE KARIŞIYOR!

Kurumuş olan limonları yumuşatmanın en pratik yolu limonları soğuk suyla dolu bir kap içerisinde birkaç saat bekletmektir. Limonlar böylece ilk aldığınız zamanki gibi olur. Taze taze tüketebilirsiniz.

2. KURUYAN PEYNİRLERE TEREYAĞI UYGULAMASI

Satın aldıktan hemen sonra kurumaya başlayan peynirler biraz can sıkıcı olabiliyor. Üzülmeyin! Elbette bunun da bir çözümü var. Peynirin açıkta kalan bölgelerine taze bir tereyağı sürebilirsiniz. Artık kurumayacak.

3. EKMEKLER ARTIK HER ZAMAN TAZE!

Ekmekler çabuk bayatlayabiliyor. Bunun önüne geçmek için ekmek kutusunun ya da poşetinin içerisine birkaç tane küp şeker koyun. Ekmekler bu şekilde uzun bir süre daha taze kalmış olacak!

4. PASLI BIÇAKLARI YENİ ALINMIŞ GİBİ YAPIN!

Paslanmış bıçakları direkt çöpe atmayın! Kuru soğanın yarısının üstüne pudra şekeri ekleyin ve paslanmış bıçakları bu karışımla 5-10 dakika kadar ovun. Bıçaklar bu pratik yöntem ile yeni alınmış gibi oluyor.