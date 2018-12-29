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Bu proje çocuklara kütüphaneyi sevdirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 12:36 | Son Güncelleme

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Kütüphanede Hayat Var" projesi, İcadiye İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle başladı - Masal anlatıcısı Necibe Gümüşkaya Bozkurt: - "Hikayeler bizi birbirimize bağlar. İnsanlık olarak birbirimizi anlamaya ve birbirimize bağlanmaya ihtiyacımız var" - Masal anlatıcısı İlknur Öztürk: - "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi kökü mazide olan ve geleceğe öyle bakan nesiller istiyoruz. Hiçbir şey köksüz ve özsüz değildir. Bizler de masalları özümüze sahip çıkmak ve kökleşmek için anlatıyoruz" - Proje yürütücüsü Özgür Aras Tüfek: - "Okullarımızda yer alan kütüphanelerin öğrencilerin gitmediği, kapalı kapıların arkasında tozlu raflarda kitapların olduğu mekanlar olarak değil de koşarak gelip, ilgiyle masallar, müzikler dinledikleri mekanlar haline gelmesini hedefliyor projemiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kütüphanede Hayat Var" projesi kapsamında, İcadiye İlkokulu'nda düzenlenen müzikli masal dinletisi etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü.

Okul kütüphanesinde ve sınıflarda oluşturulan ortamlarda eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte masal anlatıcıları Necibe Gümüşkaya Bozkurt ve İlknur Öztürk, "Deli Dumrul"u öğrencilere okudu.

- "Hikayeler bizi birbirimize bağlar"

Etkinlik sonrası AA muhabirine konuşan Bozkurt, hikaye anlatma sanatının insanın kendisiyle buluşma sanatı olduğunu belirterek, "Kendisiyle buluşabilmiş insan, kendi özünden, yani kendi topraklarından olanı, gözden göze, kulaktan kulağa, kalpten kalbe anlatır." dedi.

Bozkurt, kendisini geliştirmek için aldığı anlatıcılık eğitimi sonrası daha iyi duyan bir insan, öğrencilerini daha iyi anlayabilen bir öğretmen olduğunu dile getirdi.

Matematik öğretmeni olduğunu aktaran Bozkurt, "Derslerimde hikayelerle matematiği anlatıyorum. Çünkü hikayeler bizi birbirimize bağlar. İnsanlık olarak birbirimizi anlamaya ve birbirimize bağlanmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

- "Kültürel mirasa sahip çıkan nesillerin yetişmesini arzu ediyoruz"

Türkçe öğretmeni İlknur Öztürk ise kütüphaneler ve kitapların değerli olduğunu belirterek, kütüphanelerin aktif ve yaşanılan yerler olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Hikayelerin önemi üzerinde duran Öztürk, "Masalların, hikayelerin, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi kökü mazide olan ve geleceğe öyle bakan nesiller istiyoruz biz. Hiçbir şey köksüz ve özsüz değildir. Bizler de özümüze sahip çıkmak ve kökleşmek için anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyadaki masalların ortak özelliği bulunduğunu bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün anlattığımız masal, bizim kadim geleneğimizden, UNESCO tarafından sözlü, somut olmayan kültürel miras listesine de giren Dede Korkut Masallarıydı. Biz de oradan bir Deli Dumrul masalı anlattık öğrencilerimize. Bunun daim olmasını ve kültürel mirasa sahip çıkan çocukların ve nesillerin yetişmesini arzu ediyoruz."

- Hedef her okulda bir masal anlatıcısı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje yürütücüsü Özgür Aras Tüfek de 2023 Vizyonu kapsamında gerçekleştirdikleri 23 projeden birinin "Kütüphanede Hayat Var" çalışması olduğunu dile getirdi.

Proje ile okul kütüphanelerinin yaşayan, canlı, hayat dolu mekanlar haline gelmesinin amaçlandığını ifade eden Tüfek, şöyle konuştu:

"Okullarımızda yer alan kütüphanelerin öğrencilerin gitmediği, kapalı kapıların arkasında tozlu raflarda kitapların olduğu mekanlar olarak değil de koşarak gelip, ilgiyle masallar, müzikler dinledikleri mekanlar haline gelmesini hedefliyor projemiz. Çok değerli masal anlatıcılarımız kadim kültürümüzden esinlenerek oluşturulan masalları öğrencilerimizle bir araya getiriyorlar."

Tüfek, projenin tüm okullarda uygulanmasını hedeflediklerini ayrıca ileride her okulda bir masal anlatıcısı yetiştirmek istediklerini kaydetti.

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Kütüphanede hayat var proesi

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