Bu proje ile dar gelirli ailelerin çocukları sporla tanışıyor

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de faaliyet gösteren Mahalle Biz Spor Kulübü Derneği, kurdukları mahalle basketbol takımlarıyla mahalle kültürünün birleştirici ve bütünleştirici gücünden yararlanarak, 8-11 yaş aralığındaki çocuklara sporu sevdirmeyi amaçlıyor. Her hafta sonu yaklaşık 60 saat boyunca 145 çocuğun ücretsiz basketbol eğitimi aldığı proje kapsamında, dar gelir grubuna sahip bölgelerde yetişen çocuklar sporla tanışıyor. Bornova’nın Mevlana Mahallesi'nde başlayan projenin, önce İzmir, daha sonra Ege Bölgesi ve tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor. Basketbol antrenörü eşliğinde eğitim ve müsabakaların yapıldığı Toplum Bilim Merkezi’ne gelen çocuklar, ücretsiz olarak basketbol eğitimi alma, yaşıtlarıyla bir araya gelme ve eğlenme fırsatı buluyor. Pilot uygulama olarak basketbolun seçildiği proje kapsamında, ilerleyen dönemlerde voleybol ve futbol eğitimleri de verilmeye başlanacak. Derneğin yönetim kurulu üyesi aynı zamanda iş insanı olan Susan Zeynep Dalan, "Biz çocuklarımıza takım sporu yaptırarak, mahalle bilincinin, kültürünün güçlenmesini istiyoruz. Yaklaşık 3 ay önce başlattığımız proje kapsamında birinci ayımızda 40, ikinci ayımızda 70, şimdi ise 145 çocuğumuza ulaştık. Din, ırk ayrımı olmadan, ekonomik belirleyiciler olmadan, tüm çocuklarımıza aynı hizmeti vermek istiyoruz. Çocukların aileleri teşekkür amaçlı piknik gezileri düzenliyor. Bizler çocukları futbol, basketbol müsabakalarına götürüyoruz. Farklı aktivitelerde de bir araya geliyoruz. Önemli olan onların sosyal kültürel anlamda gelişmelerini, birbirlerini tanımalarını ve kardeşlik içinde yaşamalarını sağlamaktır. Zararlı maddelerden uzak kalmaları, birlik beraberlik içinde yaşayabilmeleri çok önemli" dedi. İRLANDA FUTBOLUNDAN YOLA ÇIKTI İrlanda’da yaşayan Mahalle Biz Derneği’nin yönetim kurulu üyesi Susan Zeynep Dalan, çıkış yolunun İrlanda’da mahallelerde oynanan futbol olduğunu belirterek şunları söyledi: "İrlanda’da toplum içinde oynanan İrlanda futbolunun mahalleyi ne kadar birbirine yaklaştırdığını gördüm. O yüzden bunu Türkiye’de de yaratmak istedim. Biz eskiden mahallede oyun oynardık, spor yapardık. Mahalle içinde kim hangi ırktan, hangi dinden gelmiş hiç önemli değildi. Bunun Türkiye’de aynen tekrar böyle olmasını istediğim için 'Mahalle Biz Derneği’ni kurduk. Diğer derneklerden tanıdığım arkadaşlarla bir araya geldik. Biz ilk önce bir pilot çalışma yapmak istedik. Bunun için Mevlana Mahallesi'ni seçtik. Yaklaşık 3 ay önce Bornova Belediyesi eski Başkanı Olgun Atilla’ya gidip böyle bir pilot çalışma yapmak istediğimizi belirttik, özellikle sosyoekonomik anlamda zor şartlar altında olan ve yoğun göç almış bölgelerde proje başlatmak istediğimizi söyledik. Olgun Atilla da bize Mevlana’da bulunan Mahalle Toplum Bilim Merkezi’ni çalışmalarımız için kullanmamızı önerdi. Biz de pilot çalışmamızı burada başlattık. Pilot çalışmayı yaptıktan sonra devamlı çalışmalarımıza başladık." 'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÜCRETSİZ' Proje kapsamında çocuklar ve ailelerinin birbirleriyle kaynaştığını belirten Dalan, "Şu anda sadece basketbol çalışmaları yürütüyoruz, ileriki zamanlarda futbol ve voleybolu da ekleyeceğiz. Bu sporlar çocuklarımız için kesinlikle ücretsiz. Her mahallede böyle bir uygulama yapmak ve farklı mahallelerdeki çocuklara turnuva yaptırmak istiyoruz. Bu çalışmaların ilk önce İzmir, İzmir’den sonra Ege, Ege’den sonra Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Derneğimizde ağırlıklı olarak kadınlar var, toplum için bir şeyler yapalım dediğimizde öncelikle kadınların bir araya geldiğini gördük. Aile kültürü ve mahalle söz konusu olduğunda bunu en çok kadın hissediyor. Ancak ben inanıyorum ki kadınlar da erkekler de aynı derecede toplumsal projelere katılıyor. Sadece spor yapmıyoruz, sporla beraber biz bir araya geliyoruz" dedi. GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA BİR ARAYA GELDİLER Çocuklara eğitim veren basketbol antrenörü Onur Demirerer, "Biz çocuklarımıza burada eğitsel oyunlar eşliğinde basketbolun temel tekniklerini öğretiyoruz. Bunu yaparken sporcu disiplini kazandırmayı, zamanı yönetebilmeyi, aynı zamanda sağlıklı bir basketbolcu olarak hayata devam etmelerini amaçlıyoruz. Çocuklar, bulundukları sosyoekonomik koşullar sebebiyle daha önceden böyle bir etkinlikte bulunmadığı için çok eğleniyorlar. Biz burada tamamen gönüllülük esasıyla bu imkânı arkadaşlarımıza yaratarak birbirleriyle eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çoğunun da basketbol zekâsının olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. VELİLERİN DE YÜZÜ GÜLÜYOR Çocuğunun basketbol antrenmanını seyretmek için Mevlana Toplum Bilim Merkezi’ne gelen annelerden biri olan Güneş Yıldız, "Derneğin faaliyetlerinden memnunuz. Çocuklarımız da biz de memnunuz. Onlar eğleniyor bizler de onları izlemeye geliyoruz. Cumartesi pazar haftada iki gün buraya geliyoruz. Benim iki oğlum birden burada basketbol oynuyor. Çocuklar buraya gelmeyi çok seviyor. Para sıkıntısı olan olmayan herkesin gelebileceği bir yer" dedi. Basketbol antrenmanını seyretmeye gelen bir diğer veli Necla Ardahan ise "Çocuklarımız güzel şeyler öğreniyor, bilgileniyor. Hocamız bize sporla ilgili bilgiler veriyor. Çocuklarımızın yapmakta zorlandığı hareketleri hocamızın yönlendirmesiyle daha rahat yaptığını görüyoruz. Hafta sonunu iple çekiyorlar. Hocamızdan da bize bu fırsatı yaratan dernekten de çok memnunuz. Mahalle Biz Derneği her türlü etkinliklerle iç içe olmamızı sağlıyor, çok güzel ilgileniyorlar. Arkadaş ortamlarından duyduk basketbol eğitiminin verildiğini ve hemen kayıt yaptırdık" diye konuştu. 'HAFTA SONUNU ZOR BEKLİYORUM' Şehit Teğmen Murat Hasan Türk İlkokulu’nda okuyan ve basketbol oynayanlardan 9 yaşındaki Yusuf Efe Yıldız, "Burada basketbol oynuyorum, çok eğleniyorum. Buraya gelmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımla oynuyorum. Burada çok eğleniyorum" dedi. Basketbol oynamak için Toplum Bilim Merkezi’ne gelen 10 yaşındaki Rabia Adakarasu, "Basketbol oynuyoruz, çok eğleniyoruz. Ben buraya gelmeyi çok seviyorum. Hafta sonunun gelmesini zor bekliyorum. Çünkü hem arkadaşlarımı çok seviyorum hem de burada oyunlar oynayarak birlikte vakit geçiriyoruz" diye konuştu. Şehit Erkan Er Ortaokulu’nda okuyan Berk Aktaş (10) ise "Önceden basketbol oynamıyordum şimdi her hafta sonu cumartesi ve pazar buraya geliyoruz. Basketbol oynamak benim için çok güzel. Büyüyünce de basketbolcu olmak istiyorum" dedi.