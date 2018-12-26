Bu proje ile yükümlüler eğitime katkı verecek

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, amaçlarının, cezalarının infazını kamu yararına ücretsiz çalışma yaptırımı uygulanmak sureti ile yerine getiren 15 yükümlünün rehabilite edilerek meslek edinmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlük binasında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile OMÜ Rektörlüğü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kavak ve Asarcık belediyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile BETEK Boya ve Kimya Sanayi temsilcileri arasında protokol imzalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan "Emeğimiz Eğitim İçin" adlı proje ile denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler meslek sahibi olurken bakıma ihtiyacı olan köy okullarının da yüzü gülecek.

"Bunun devamında diğer tespit edilen okullar da projeye dahil edilecek. Projede sadece boya, badana işleri değil, görsel algılama, ergonomi değerlendirme ve sağlıklı yaşam gibi eğitimler de amaçlıyoruz. Üniversitemizden görevlendirilen öğrenci kulüpleri aracılığıyla bu eğitimlerin verilmesi sağlanacak."

Yavuz, proje ortaklarıyla faydalı bir çalışmaya imza atılacağını belirtti.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de projenin başarıyla yürütüldüğünü ifade ederek, "Bu projenin iki türlü faydası olduğunu görüyoruz. Bu haktan yararlanan vatandaşlar yaptıkları işlerle bir meşguliyet edinmiş oluyorlar. Diğeri de kamu yararına bir işin gerçekleşiyor olması. Böyle iki güzel amacın bir araya gelmesiyle bir hizmet ortaya çıkıyor. Bu projenin içinde olmaktan mutluyuz." dedi.

Proje kapsamında 568 saat kurs görecek denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler öğrendikleri bilgileri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ve bakıma ihtiyaç duyan köy okullarının boya ile tadilat işlemleri yerine getirerek uygulayacak.

OMÜ öğrenci kulüplerince de okulların çevre düzenlemeleri yapılarak, okul bünyelerinde kütüphaneler oluşturulacak, İŞKUR da projede yer alacak yükümlülere cep harçlığı sağlayacak.

Proje ile köy okullarının her alanda yenilenerek eğitime büyük katkı sağlanması, projeye katılan denetimli serbestlik yükümlülerinin ise rehabilite edilerek meslek sahibi olmaları hedefleniyor.

