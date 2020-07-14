Bu proje Venüs'ün gizemlerini ortaya çıkaracak!

NASA, 2026 yılında Fransız, Alman ve İtalyan uzay ajasnlarıyla ortaklaşa biçimde gerçekleştirmeyi planladığı Venüs projesinin ayrıntılarına değindi.

Yapılan açıklamada, 'VERITAS' olarak adlandırılan proje dahilinde gezegenin yörüngesinde dolaşacak yüksek teknolojili bir radar sistemi yardımıyla 3 boyutlu haritaların oluşturulacağı bildirildi.

NASA'ya göre bu radar sistemi, gezegenin kütleçekimi alanını ölçecek ve kızılötesine yakın bir spektrometre kullanarak Venüs'ün yüzeyinin hangi elementlerden oluştuğunu analiz edecek.

Ayrıca misyonda Venüs yüzeyinin geçirdiği jeolojik değişimler de incelenecek.

New Orleans merkezli Tulane Üniversitesi'nden VERITAS ekibi üyelerinden Jennifer Whitten, "Venüs'ün aktif bir volkanik hareketliliğe girip girmediğini saptamak ve hangi sürecin işlediğini anlamak gerçekten heyecan verici sorulardan biri" açıklamasında bulundu.

Birçok bilim insanı Venüs'ün bir zamanlar yüzeyinde su bulunduğunu düşünüyor. VERITAS misyonunun bu soruya yanıt bulması ve Dünya'nın kardeş gezegeninin neden bu kadar farklı evrimleştiğini açıklayabilecek gizemleri çözmesi bekleniyor.