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Bu projenin her detayını Emine Erdoğan takip ediyor! Yaz boyunca devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 08:21 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi yaz sezonu boyunca devam edecek. 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedeflenen Sıfır Atık Projesi'ne Su Altı Federasyonuna bağlı dalgıçlar katıldı.

İstanbul Boğazı'nda dip temizliği ve deniz süpürgeleri ile kıyı temizliği yapılmasıyla start alan Sıfır Atık Projesi'ne serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yaz sezonu boyunca 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.
Sıfır Atık Mavi Projesi, İstanbul Boğazı'nda Su Altı Federasyonuna bağlı dalgıçlar ile dip temizliği ve deniz süpürgeleri ile kıyı temizliği yapılmasıyla start aldı.
Deniz altından çöp toplama etkinliğine Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen de katıldı. (AA)
İşte proje kapsamında yürütülen çalışmalar esnasında çekilen karelerden bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
deniz "Sıfır Atık Projesi"

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