Bu projeyle öğrencilerin İngilizce korkularına son

Bursa Uludağ Üniversitesi Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesinin (TOSPA) “Yerel dünya” projesi bu yıl da hayata geçirildi.

İngilizce bilen çocuklarla çeşitli faaliyetler yapılıyor. Bu faaliyetler sayesinde çocuklar bir yandan İngilizcelerini geliştirirken, diğer yandan İngilizce konuşma korkularını yeniyor. Proje ayrıca çocuklarda İngilizce konuşmayı basit bir hale getirip özgüveni arttırıyor.

Bu hafta da 4 farklı ülkeden katılan yabancı uyruklu ve İngilizce bilen üniversiteli gençler ile birlikte Görükle Hatice Gani Erverdi Ortaokulunda dönemin son projesi gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 7. sınıflar ile bir araya gelinerek ‘speaking club’ faaliyeti dışında çeşitli aktiviteler ve İngilizce kelime ve zekâ oyunları düzenlendi.

