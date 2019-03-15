HABER

"Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 00:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1) - "(Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim'de toplanan grubun, ezan okunduğu sırada ıslık çalıp, slogan attığı görüntülere ilişkin) Allah muhafaza ya karşılıklı bir çatışmaya dönse ya kendini bilmezler orada kutsallara ve değerlere başka türlü bir muamele ortaya koysa, bu provokasyonun bedelini kim öderdi?" - "Allah'ınızı severseniz şu sol görünümlü adamların, kendini onlara kaptırmış birtakım kadınların elinden şu kadın meselesini çekin alın, istismar etmesinler artık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim'de toplanan grubun, ezan okunduğu sırada ıslık çalıp, slogan attığı görüntülere ilişkin, "Allah muhafaza ya karşılıklı bir çatışmaya dönse ya kendini bilmezler orada kutsallara ve değerlere başka türlü bir muamele ortaya koysa, bu provokasyonun bedelini kim öderdi?" dedi.

Soylu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığınca bir otelde organize edilen "Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar" adlı programda, güçlü kadınların, güçlü nesillerin mimarı olduklarını söyledi.

Türkiye'de kadınların geçmişte çok çektiğini dile getiren Soylu, "Hala bu ülkenin kadınları üzerinden oyun oynamaya, provokasyonlar yapmaya çalışanlar var." diye konuştu.

Soylu, "Memleketimizde geçen gece çok önemli bir provokasyona neredeyse düşülecekti" ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her yerinde izin verdik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne, en ufak kısıtlama ortaya koymadık. İstiklal Caddesi'nde yapmayın dedik. İstiklal Caddesi'ne yöneldiler, gerekli tedbirleri aldık, İstiklal Caddesi'ne sokmamaya özen gösterdik. Bu ülkede Kahramanmaraş, Çorum olayları nasıl çıktı? Tek tarafın kendisine ait söyleyecekleri, ortaya koyabilecekleri, yapabilecekleri elbette ki büyük önem taşımaktadır ama bu ülkenin fay hatları var. Alevilik Sünnilik, laiklik dindarlık, Türklük Kürtlük, sağcılık solculuk, başı açıklık başı kapalılık... Sürekli olarak bu fay hatları üzerinden benim ülkemin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışıyorlar.

Öyle bir provokasyona çanak açıyorlardı ki o akşam. Siz ezandan ne istiyorsunuz Allah'ınızı severseniz? Biraz hürmet bu kadar zor mu? Burada insanlar nasıl bir aradalar? Kıyafetlerine, zihindeki düşüncelere göre mi bir aradalar? Türkiye'yi bugün elde ettiği huzur ortamından alıp başka bir yere taşımak kimin hakkıdır? Bolu'da, Düzce'de çalışıyordum, arkadaşlar konuyu bana intikal ettirince takip ettiğimiz bir olaydı zaten, dedim ki 'buna derhal müdahale edeceksiniz.' Çünkü orada kendini bilmezlerin bazıları alkolü kaçırınca ne yapacaklarını, nasıl kontrol altında olabileceklerini kendileri de bilmeyecekleri için çok kötü provokasyonlara sebebiyet verebilirlerdi Allah muhafaza."

- "Modernlik ahlaktadır, insanlıktadır..."

Bütün bunları engelleyebilecek güçleri bulunduğunu aktaran Soylu, "Kaç dakikada dağıttık biliyor musunuz? Üç dakika sürmedi. Dağıtırız ama koskoca okumuş, yazmış insanlar, konuştukları zaman mangalda kül bırakmayan insanlar, insanların kutsallarına, bu memleketin ortak değerlerine, anlayışına... Orada gördünüz mü pankartların ne kadar adice olduğunu? Allah muhafaza ya karşılıklı bir çatışmaya dönse ya kendini bilmezler orada kutsallara ve değerlere başka türlü bir muamele ortaya koysa, bu provokasyonun bedelini kim öderdi?" dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendilerinin de sağduyu konusunda ortak bir irade sergilemeleri sonucu başka bir şey olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İkide bir sanki kurtarılmış bir bölge gibi İstiklal Caddesi'nde bu nahoş, kabul edilemeyecek görüntülerin, bu pankartların kadınlık adına ortaya konulmasını son derece yanlış buluyoruz. Bu kadınlığı aynı şekilde PKK terör örgütü de kullanıyor. Kimse kusura bakmasın, oraya gidenler, onları yönlendirenler CHP'nin kadınları, İYİ Parti'nin kadınları, Saadet Partisi'nin kadınları ittifak içerisindeler. Murat Karayılan'ın, Cemil Bayık'ın ve oradaki hayvanların tecavüz ettiği kadınlarla, kızlarla, çocuklarla ilgili en ufak bir değerlendirme bugüne kadar yaptılar mı?"

Katılımcılara, "Allah'ınızı severseniz şu sol görünümlü adamların, kendini onlara kaptırmış bir takım kadınların elinden şu kadın meselesini çekin alın, istismar etmesinler artık." diye seslenen Soylu, "Kendileri modern olacaklar, her zamanki gibi milleti küçümseyecekler. Ne anlayışınız var? Modernlik ahlaktadır, insanlıktadır, kardeşliktedir, insanın birbirine iyi davranmasındadır. Onun için yapılacak çok daha iş var." dedi.

(Sürecek)

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Futbol turnuvasında sahaya giren at korku dolu anlar yaşattıFutbol turnuvasında sahaya giren at korku dolu anlar yaşattı
10 yaşındaki oğluna trafikte araç kullandıran şahıs yakalandı10 yaşındaki oğluna trafikte araç kullandıran şahıs yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

Seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tendürek Geçidi'ne tipi engeli: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Geçit kapandı!Çok sayıda araç mahsur kaldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İnsan Hakları Raporu'na tepki

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Gerçek dışı bilgi içeriyor

14 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

14 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden kritik uyarı! Yarına dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.