Bu püf noktaları hayatınızı kolaylaştıracak! Kulaktaki bu noktayı çekmek...

Gece tuvalete bir göz kapalı girmek, kulak memesini çekmek, serin odada uyumak sağlığa ne gibi faydalar sağlayabilir? Gelin görelim.

GECE TUVALETE KALKTIĞINIZDA BİR GÖZÜNÜZÜ KAPALI TUTUN

Gece yarısı tuvalete kalktığınızda uykunuzun kaçmaması için bir gözünü kapalı tutun.Uzmanlar bunun nedenini şöyle açıklıyor: Tuvalete gitmek için açtığınız ışığı beyin, sabah oldu diye algılayabilir ve uykunuzun kaçmasına neden olabilir. Bu nedenle sadece bir gözünüzü açarak retinaya giren ve beyninize giden ışık miktarını en aza indirmiş olursunuz . Tuvalet işi bittikten sonra, çok hızlı bir şekilde uykuya dalmak mümkün olacak.

KULAKLARI ÇEKMEK SAĞLIK AÇISINDAN PEK ÇOK YARAR SAĞLAR

Kulaklarını çekmenin sağlığa yararları var. Refleksoloji, kulaklarımızın her tarafında, bir baş ağrısını hafifletmekten sindiriminizi iyileştirmeye kadar birçok sağlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilecek baskı noktaları olduğunu söylemektedir. Vücudun farklı bölgelerine karşılık gelen kulaklarınızda aşağıdaki noktalara basarak ve çekerek küçük ağrıları hafifletebilirsiniz:

1) Sırt ve omuzlar

2) Çeşitli organlar

3) Eklemler

4) Nazal sinüsler ve boğaz

5) Sindirim

6) Baş ve kalp