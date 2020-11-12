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Bu rahatsızlığı olanlarda koronavirüs daha ağır seyrediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.11.2020 07:45 | Son Güncelleme

Diyabet hastalarında koronavirüsün daha ağır seyrettiğini söyleyen Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, diyabet hastaları için önemli tavsiyelerde bulundu.

Bu rahatsızlığı olanlarda koronavirüs daha ağır seyrediyor

Özellikle 65 yaş üstü, uzun yıllar diyabeti olan, kontrolsüz kan şekeri olan ve ek kronik hastalığı bulunanlarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda covid-19'un daha ağır seyrettiğini dile getiren Dr. Ali Nizamoğlu, diyabet hastalarını, sosyal izolasyon kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, ‘’2003 Ciddi Akut Respiratuvar Sendrom'da (SARS), diyabet hastalarında ölüm, yoğun bakıma yatış, diyabet olmayanlara göre 3 kat daha sıktı. 2008 İnfluena A'da (H1N1) yoğun bakım ünitelerindeki hastaların %32,3'ü diyabetikti. 2014 Orta Doğu Solunum Sendromu'nda (MERS) diyabet, ciddi hastalık gelişimi için olası risk faktörü kabul edilmişti. Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) yayınladığı bir çalışmada herhangi bir kronik hastalığı olmayanlarda Covid-19'a bağlı ölüm oranı % 0,9 iken, diyabet hastalarında oran % 7,3'e çıkmaktadır’’ dedi.

Bu dönemde diyabet hastalarının genel koruyucu önlemler dışında dikkat etmesi gereken önemli hususlar olduğunu belirten Nizamoğlu şu tavsiyelerde bulundu;

‘’Acil durumlar dışında sağlık kuruluşuna direk başvurudan kaçınılmalıdır. Evde kan şekeri daha sık ölçülmelidir. Normalde yemeklerden önce bakılan açlık kan şekerinin 80-130 mg/dl arasında, yemeklerden 2 saat sonra bakılan tokluk kan şekerinin 160 mg/dl'nin altında olması hedeflenir. Kan şekerinin kontrol altında olması infeksiyon riskini azaltır. Kan şekeri düşüklüğüne (80 mg/dl'nin altı) karşı tedbirler alınmalıdır. Kan şekeriniz sürekli 250 mg/dl'nin üzerinde seyrederse, mümkünse evde idrarda keton testi yapılmalı ve öncelikle doktorunuza ya da eğitim hemşirenize telefon ile ulaşılıp danışılmalıdır. Sağlıklı ve dengeli beslenmeli, daha önce anlatılan bireysel beslenme önerilerine uyulmalıdır. Yeterli sıvı tüketilmelidir. Günde en az 2-2,5 litre su içmek toksinlerin vücuttan atılmasına, besinlerin hücrelerimize ulaşmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olur. Ev içi egzersiz yapılmalı ve adım sayısı günde 5000 üzerinde olacak şekilde arttırılmalıdır. Düzenli uyku ihmal edilmemelidir. Yetişkinlerin ortalama 7-9 saat uyuması gerekmektedir. İlaçlar düzenli alınmalı, evde yedek ilaç bulundurulmalıdır. Diyabet hastalarının grip ve zatürre aşıları mutlaka yapılmalıdır. Covid-19 hastalık belirtilerine sahip olduğundan endişe ederseniz öncelikle Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Danışma Hattı Alo-184 aranılmalıdır’’.

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