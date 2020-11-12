Bu rahatsızlığı olanlarda koronavirüs daha ağır seyrediyor

Özellikle 65 yaş üstü, uzun yıllar diyabeti olan, kontrolsüz kan şekeri olan ve ek kronik hastalığı bulunanlarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda covid-19'un daha ağır seyrettiğini dile getiren Dr. Ali Nizamoğlu, diyabet hastalarını, sosyal izolasyon kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, ‘’2003 Ciddi Akut Respiratuvar Sendrom'da (SARS), diyabet hastalarında ölüm, yoğun bakıma yatış, diyabet olmayanlara göre 3 kat daha sıktı. 2008 İnfluena A'da (H1N1) yoğun bakım ünitelerindeki hastaların %32,3'ü diyabetikti. 2014 Orta Doğu Solunum Sendromu'nda (MERS) diyabet, ciddi hastalık gelişimi için olası risk faktörü kabul edilmişti. Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) yayınladığı bir çalışmada herhangi bir kronik hastalığı olmayanlarda Covid-19'a bağlı ölüm oranı % 0,9 iken, diyabet hastalarında oran % 7,3'e çıkmaktadır’’ dedi.

Bu dönemde diyabet hastalarının genel koruyucu önlemler dışında dikkat etmesi gereken önemli hususlar olduğunu belirten Nizamoğlu şu tavsiyelerde bulundu;