Bu resim interneti kasıp kavuruyor! Peki hangisi çocuğun annesi?

Odada oturan iki kadından biri yerdeki çocuğun annesi... Bu resmi dikkatli bir şekilde inceleyin ve hangisi çocuğun annesi bulun.

İnterneti kasıp kavuran resim: Anne kim?

1 / 61 Odada oturan iki kadından biri yerdeki çocuğun annesi. Resmi dikkatlice inceleyin ve hangisi çocuğun annesi bulun.

2 / 61 Bir kütüğü taşıyan 3 kişiden hangisi en fazla ağırlığı yüklenmiştir?

3 / 61 Bir odada toplam 10 kişi var ve hepsi hem birbirini hem de bütün odayı görebilecek şekilde duruyor. Bu odaya bir elma koyacaksınız. Bu elmayı 9 kişi görebilecek sadece 1 kişi göremeyecek. Elmayı nereye koyardınız?

4 / 61 25 Fahrenheit, -3 santigrat karşılığına geldiği için o kovadaki su buz formundadır. Dolayısıyla atılan madeni para dibi göremez.

5 / 61 Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.

6 / 61 Klavyede 2 tane 8 rakamı

7 / 61 Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.

8 / 61 Kamp alanında yanlış bir şeyler var...

9 / 61 Pembe ayakkabılarının ikisinin de sol ayak olması

10 / 61 Yusufçuk böceğinin 2 kanatlı olarak resmedilmesi.

11 / 61 Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. (bu soruların cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...)

12 / 61 Bir okul otobüsüne ne kadar golf topu sığar? (Bu soru Google tarafından işe alınacak adaylara soruluyor)

13 / 61 Gün içinde akrep ve yelkovan kaç kez üst üste gelir?

14 / 61 Bu soruyu çözenlerin yarısı aynı hatayı yaptıkları için yanlış sonuça ulaşıyor. Siz kontrol etmeden söyleyelim yanıt '9' değil!

15 / 61 Bu soru, listede yer alan soruların en basiti. Acaba soru işaretinin olduğu yere ne gelmeli?

16 / 61 Bu soruyu, önceki gibi aldırmayın. Çünkü burada farklı işlemler yer alıyor. Dikkatli olun!

17 / 61 Bu ekran görüntüsünde kaç tane "3" var? Dikkatli bakın!

18 / 61 Dikkatlice incelemeniz gereken bir soru daha...

19 / 61 Bu gölün üzerindeki nilüferler, her gün iki kat büyüyor. Sizce, gölün tamamı 48 günde nilüferlerle kaplanıyorsa, gölün yarısı kaç günde nilüferlerle kaplandı? Aman dikkat!

20 / 61 Acaba bu görselde yer alan soru işareti neyle dolmalı? İyi düşünün...

21 / 61 Bu görselde gördüğünüz 1,2,3 ve T birbirinden farklı yerlerde. Gri bölümler de boşluk. Sizce, T bölümü, 5 hamle yapmak kaydıyla nasıl sağ alt köşeye gelir?

22 / 61 BİRİNCİ ÇÖZÜM 4 ile 1'i toplayın: 5 2 ile 5'i toplayın.:7 Ardından ilk işleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplayın:12 Aynı işlemi diğer adımlarda tekrar ettirin. 3+6=9+12=21 Sonuç: 8+11=19+21= 40

23 / 61 İKİNCİ ÇÖZÜM Birinci ve ikinci çarpıp sonuçla birinci sayıyı toplayın. Yani; 1*4+1=5 2*5+2=12 3*6+3=21 8*11+8=96 Eğer siz de bu soruya "96" yanıtını verdiyseniz ayrıcalıklı kişilerdensiniz. Bu soruya sadece 1000 kişiden biri ikinci çözümü kullanarak doğru cevabı verebiliyor.

24 / 61 Sorunun cevabını bilenlerin büyük bir bölümü ‘ürün müdürü’ koltuğunu kapıyor. Cevap 660 bin top.

25 / 61 22 kez...

26 / 61 İşte cevaplar! İlk sorunun cevabı, 1 ve kuralı gereği denklem şöyle oluşuyor: 3/(1/3)=3x(3/1)

27 / 61 İkinci sorunun cevabı ise: Yeşil bardak= 7 Beyaz fincan= 5 Mavi kupa= 4 7+5+4-7= 9

28 / 61 Bu soruda çarpma işlemi de devreye girdiği için cevabı bulmak zorlaşıyor. Bir çift spor ayakkabı= 10 Boynunda düdük taşıyan çocuk= 5 Düdük= 4 5+1x2= 7

29 / 61 Bu görselde tam 19 tane "3" bulunuyor!

30 / 61 Önce parantezin içini çarpmalıydınız ve işlem sırasına göre denklemi çözmeliydiniz. 6/2x3 = 9

31 / 61 Her gün bir önceki günün 2 katı kadar yer kaplıyorsa, 47 günde gölün yarısı tamamlanır. 48 günde ise gölün tamamı...

32 / 61 Görselde yer alan karenin kenarları toplamı 15 ediyor. Bu nedenle boşluğa 6 sayısı gelmeli!

33 / 61 Burada yapmanız gerekenler: 1- 1 numarayı sol at köşeye getirin. 2- T'yi sağa geçirin. 3- 2 numarayı sol üst köşeye çekin. 4- 3 numarayı 2'nin altına geçirin. 5- Son olarak T'yi sağ alt köşeye kaydırın.

34 / 61 Sadece dahi insanlar bu testi 30 saniyede çözebiliyor! İşte o sorular... Soru işaretinin olduğu bölüme alttaki sarı alandan hangisi gelmeli?

35 / 61 Odada oturan iki kadından biri yerdeki çocuğun annesi. Resmi dikkatlice inceleyin ve hangisi çocuğun annesi bulun.

36 / 61 Bu şekli dört eşit parçaya bölün.

37 / 61 Bir kütüğü taşıyan 3 kişiden hangisi en fazla ağırlığı yüklenmiştir?

38 / 61 Bu zarlardan hangisi yanlış?

39 / 61 Bir odada toplam 10 kişi var ve hepsi hem birbirini hem de bütün odayı görebilecek şekilde duruyor. Bu odaya bir elma koyacaksınız. Bu elmayı 9 kişi görebilecek sadece 1 kişi göremeyecek. Elmayı nereye koyardınız?

40 / 61 Resimde yer alan 4'lerin arasından A'yı bulun.

41 / 61 Biri 25 santigrat derece diğeri 25 fahrenheit derece iki kova su var. Bu iki kovaya aynı yükseklikten aynı anda 2 madeni para atılırsa en önce hangi kovaya düşen dibe ulaşır?

42 / 61 Acaba minimoylar arasındaki Sünger Bob nerde?

43 / 61 1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

44 / 61 İşte cevaplar! Boşluğa sarı alandaki ilk bölüm gelmeli. Siz ne yaptınız?

45 / 61 2. Resimde ilk ne görüyorsun?

46 / 61 Bunu yapabilmek için bu zamana kadar öğretilen eşit parçaya bölme işlemlerini kafanızdan atmanız gerekti. İşte cevap!

47 / 61 3. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

48 / 61 Dikkat ettiniz mi? Zarların birinde 7 nokta var!

49 / 61 4. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsun?

50 / 61 İşte 4'lerin arasında gizlenen A'nın yeri!

51 / 61 1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

52 / 61 Sünger Bob, işaretli yerden sizi izliyor. Onu görebildiniz mi?

53 / 61 2. Resimde ilk ne görüyorsun?

54 / 61 3. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

55 / 61 4. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsun?

56 / 61 Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.

57 / 61 Klavyede 2 tane 8 rakamı

58 / 61 Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.

59 / 61 Kamp alanında yanlış bir şeyler var...

60 / 61 Pembe ayakkabılarının ikisinin de sol ayak olması