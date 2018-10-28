Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (Cevaplar foto galerinin en sonunda) (ntv)

1 / 8 1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

2 / 8 2. Resimde ilk ne görüyorsun?

3 / 8 3. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

4 / 8 4. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsun?

5 / 8 CEVAPLAR KÖY (KULÜBE, AĞAÇ VE KUŞ): Geleneklere değer veriyorsun. Basit ve huzurlu bir hayat arıyorsun. FİL: İnsanlara saygılı, arkadaşlarına sadık birisin. Tam bir dert ortağısın.

6 / 8 Maymun: Bağımsızlığına düşkün bir yapın var. Kendine zaman ayırmayı seviyorsun. Kaplan: Risk almayı seviyorsun. Bir şeyi kafana koyunca senin için imkansız diye bir şey yok.

7 / 8 YÜZ: Hassas ve kibar bir yapın var. Çatışmalardan kaçınıyorsun. Harika bir sezgi yeteneğine sahipsin. İKİ KUŞ: Sıcakkanlı ve eğlenceli birisin. İnsan ilişkilerin çok iyi ve harika bir arkadaşsın.