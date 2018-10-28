Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (Cevaplar foto galerinin en sonunda) (ntv)
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1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)
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2. Resimde ilk ne görüyorsun?
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3. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?
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4. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsun?
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CEVAPLAR
KÖY (KULÜBE, AĞAÇ VE KUŞ): Geleneklere değer veriyorsun. Basit ve huzurlu bir hayat arıyorsun. FİL: İnsanlara saygılı, arkadaşlarına sadık birisin. Tam bir dert ortağısın.
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Maymun: Bağımsızlığına düşkün bir yapın var. Kendine zaman ayırmayı seviyorsun. Kaplan: Risk almayı seviyorsun. Bir şeyi kafana koyunca senin için imkansız diye bir şey yok.
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YÜZ: Hassas ve kibar bir yapın var. Çatışmalardan kaçınıyorsun. Harika bir sezgi yeteneğine sahipsin. İKİ KUŞ: Sıcakkanlı ve eğlenceli birisin. İnsan ilişkilerin çok iyi ve harika bir arkadaşsın.
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1-3: Biraz daha uzun bakmalısınız. 4-6: En açık olanları gördün ama gözden kaçırdıkların var. 7-9: Detayları fark etme yeteneğin mükemmele yakın. 10-13: Detayları görmekte en az bir FBI ajanı kadar iyisin.
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