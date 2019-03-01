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Bu resimde kaç tane hayvan var?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat! Aşağıdaki karmaşık resimlerin içinde küçük detaylar gizli. Bakalım bu detayları fark edebilecek misiniz?

İşte sosyal medya kullanıcıları arasında arasında oldukça popüler olan dikkat soruları... (Not: Cevaplar galerinin sonunda)

Ne kadar dikkatlisiniz?

Bu anahtar hangi kapıyı açar?
Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
Kadınlardan hangisi adamın eşi?
Bu resimde kaç tane hayvan var?
Resimdeki uğur böceği nerede?
Kutuların hangisinde para var?
Kedinin sahibi kim?
Avcıların aradığı geyik nerede?
Kayıp rakam hangisi?
Eksik parça hangisi?
Hedef tahtalarından hangisi farklı?
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

CEVAPLAR

CEVAPLAR
Bu resimde 13 hayvan yer alıyor.
Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşmiş olabilir.
11 ve 32
2 numara
Ortadaki hedef tahtası diğerlerinden farklı
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dikkat testi Bulmaca

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