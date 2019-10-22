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Bu resimler okunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ev sahipliğindeki sergide, tuval üzerine kabartma harflerle işlenen resimler, görme engellileri de sanatla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ev sahipliğindeki sergide, tuval üzerine kabartma harflerle işlenen resimler, görme engellileri de sanatla buluşturdu. Serginin ziyaretçileri Braille alfabesiyle yapılan resimleri dokunarak anlamaya çalıştı.
Birbirinden farklı atölye çalışmalarıyla bilimi 7’den 70’e toplumun bütün kesimlerine sevdiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi, bu kez kapılarını sanatta engelleri kaldıran ‘Erişilebilir Sergiye’ açtı. Resim Öğretmeni Renziye İsmihan tarafından yapılan ve Trakya Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Büşra Altun tarafından yapılan resimler, görme engelli vatandaşların resim sanatına eşimi önündeki engelleri tamamen ortadan kaldırdı. Mitat Enç Özel Eğitim Ortaokulu’ndan gelen çocuklar, sergideki resimlere dokunarak, tuvale işli Braille alfabesi sayesinde görmedikleri resimleri anlamaya çalıştı. Velilerinin de yardımıyla sergideki bütün resimleri tek tek inceleyen çocuklar, bir anlamda okudukları resimleri anlama imkanı buldu.
Eserlerini sergileyen Resim Öğretmeni Renziye İsmihan ve arkadaşı Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Büşra Altun, Bursalıların sergiye gösterdiği ilgiden oldukça memnun. Resimlerini daha erişilebilir kılmak için böyle bir çalışmayı hayata geçirdiğini belirten Renziye İsmihan, “Yaptığım resimleri anlayamayan tek kitle görme engellilerdi. Ben de onlar için tuvale Braille alfabesi işledim. Bunu yardım maksatlı değil, tamamen onların hakkı olduğunu düşündüğüm için yaptım. Bu sayede onlar da resmi okuma imkânı buluyorlar” dedi.

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