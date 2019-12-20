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Bu resmin 40 yıl hatırı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:19 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 20 yıldır resim sanatıyla uğraşan Sakin Sakarya (52), resimlerini kahveyle yapıyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 20 yıldır resim sanatıyla uğraşan Sakin Sakarya (52), resimlerini kahveyle yapıyor. Uzakdoğu’dan yüzlerce misafiri olan Sakarya, Güney Kore’de gazetelere de haber oldu.
Tarihi Çarşı bölgesinde kiraladığı 150 yıllık tarihi konağı resim atölyesine çeviren Sakarya, zaman geçirmek için yaptığı resim sanatını meslek olarak edindi.
20 yıldır yağlı boya, sulu boya ve kara kalem ve ahşap yakma sanatı yapan Sakarya, son olarak kahve ile resim yapmaya başladı. Kentte tanınan Sakarya, özellikle Uzakdoğu’dan yüzlerce misafir ağırlamaya başladı.
Atölyesinde bir de anı defteri oluşturan Sakarya, kendisini ziyarete gelen misafirleri duygularını deftere yazarken, fotoğraf ve saçlarında da anılar bıraktı. Sakarya, kendisini ziyaret eden Güney Koreli bir ziyaretçisi tarafından da Kore’de haber yapıldı.
Sakarya, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri resim yaptığı söyledi.
Çocukluğunda sıkıldığı zamanlarda resimle uğraştığını ifade eden Sakarya, "20 sene önce bir gecede karar verim ’resim yapacağım’ diye. Pek çok şeyden fedakarlık yaptım, 20 senedir çabalıyorum. Yağlı boya, sulu boya, kara kalem, ahşap yakmayı geliştirdim, son dönemde de kahveyle yapmaya başladım. Buda kendimi geliştirmem ile alakalı bir durum. Yaptığım şeye razı gelmiyorum, hep değişik farklı şeyler arama çabasındayım. Kendim farklıyı yaşarken, insanlara da farklıyı sunmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"İnsanlar burunlarına getirip koklama ihtiyacı hissetti"
Kahveyle resim yapmaya 6 ay önce başladığını aktaran Sakarya, şunları kaydetti: "Sulu boya resim yaparken tabağımda kahveyi boya olarak kullanırdım. Birden boş kağıdın üzerinde kahveyle çalışmaya başladım, deneme yaptım. Kahvenin kağıt üzerindeki duruşu hoşuma gitti, çoğalttım sonra sergi fikri oluştu. Bunları sergileyip insanlara göstereyim istedim, oradan gelecek eleştiri ve fikirlerle kendimi geliştirme imkanı bulayım diye. İyi de tepkiler aldığımı düşünüyorum."
Kahveyle resim yapan olup olmadığını çok araştırdığını ama bulamadığını anlatan Sakarya, "Denemeler yapılmış, büyük çaplı sergi bazında resim görmedim. Kahveyle resim yaptığımı duyunca insanlarda heyecan oluştu. Kahveyle yaptığımı söyleyince burunlarına getirip koklama ihtiyacı hissettiler, ’kahve kokusu geliyor mu?’ diye, ikna olmak için. Bu durumdan memnunum" değerlendirmesinde bulundu.

"Kore’de haberlere çıkmışım"
Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olmasından dolayı yabancı misafirlerin çok ziyaret ettiğini vurgulayan Sakarya, şu ifadelere yer verdi: "Japonlar, Koreliler gelmeye başladı. Artık utancımdan, onlara saygımdan, yanımda zaman geçirmelerinden dolayı dil öğrenmek ihtiyacı duydum. İngilizce ve Koreceyi öğrenmeye çalıştım. Defterleri de o yüzden tuttum. Safranbolu’ya gelenler yüreklerini ve parmak izlerini bıraktılar dükkanıma. Güzel zamanlarda geçirdik birlikte. Dünyayı onların gözünden görme imkanı buldum. Dünyayı gezenlerden dünyayı öğrenmek başka benim zihnimi de açmış oldu. Koreliler çok fazla geliyor. Binden fazla Koreli ziyaret etmiş beni. Belgem de defterlerdir. 4 kişi geldiğinde bile bir kişi yazıyordu deftere, altına imzalarını atıyorlardı diğerleri. Kore’den yaşlı bir amca geldi, misafir ettim konuştuk gitti. Aradan zaman geçti, Koreli bir arkadaş bana yazdı ’Kore’de ünlü oldun’ diye. İnanamadım. Kore’de haberlere çıkmışım, adam benden bahsetmiş Kore’de o da beni duygulandırdı. Buradan gidip, değer verip yazısının altında beni de paylaşmış olması da yer vermesi hoşuma gitti."

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