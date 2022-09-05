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  4. Bu restoran herkesi şaşkına çevirdi! Elektrik faturası yüksek gelince ışıkları söndürüp mum yaktılar

Bu restoran herkesi şaşkına çevirdi! Elektrik faturası yüksek gelince ışıkları söndürüp mum yaktılar

05.09.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’da enerji fiyatlarında artış yaşanıyor. İtalya’da ise bir restoran, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle değişik bir çözüm üretti. Işıklarını kapatmaya karar veren restoran, mum yakmaya başladı. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Avrupa’da enerji fiyatlarında yaşanan artışa İtalya’da bir restoran değişik bir çözüm üretti. Restoran elektrik faturalarında yüzde 500’e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, “Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak” yorumu yapıldı.

Uzmanlar, İtalya’nın 2021 yılında 43 milyar euroya mal olan enerji ithalatında bu yıl 60 milyar euroya yakın artış beklendiğini belirtti.

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GAZ AKIŞI SÜRESİZ DURDURULDU

Öte yandan Rus petrol şirketi Gazprom geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu bildirmişti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Avrupa restoran elektrik
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