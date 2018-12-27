Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Açıklanan raporlar arasında acil durum şikayetiyle ilgili olan görenleri hayrete düşürdü. Oldukça ilginç bulunan bu raporda röntgen cihazlarda çekilen filmler yer aldı. Bakın o filmlerde nasıl görüntüler vardı?
Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...
ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu CPSC 2018 verilerini açıkladı.
Aralarında bir tanesi insanların acil durum şikayetiyle hastanelerin acil servislerinden ve röntgen cihazlarından alınan filmlerden oluşuyor.
Filmlerde insanların iç organlarında çok farklı eşyalar olduğu görülüyor.
Cihaza yansıyan eşyalar içinde bardak, şeker, oyuncak, şişe, deney tüpü, yumurta ve daha pek çok farklı nesne var.
İşte o nesnelerden bazıları...
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