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Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

Ülkemizdeki karşılığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü olan (United States Consumer Product Safety Commission) ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu, 2018 verileri ve raporlarını yayınladı.

Açıklanan raporlar arasında acil durum şikayetiyle ilgili olan görenleri hayrete düşürdü. Oldukça ilginç bulunan bu raporda röntgen cihazlarda çekilen filmler yer aldı. Bakın o filmlerde nasıl görüntüler vardı?

Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu CPSC 2018 verilerini açıkladı.
Aralarında bir tanesi insanların acil durum şikayetiyle hastanelerin acil servislerinden ve röntgen cihazlarından alınan filmlerden oluşuyor.
Filmlerde insanların iç organlarında çok farklı eşyalar olduğu görülüyor.
Cihaza yansıyan eşyalar içinde bardak, şeker, oyuncak, şişe, deney tüpü, yumurta ve daha pek çok farklı nesne var.
İşte o nesnelerden bazıları...
Oyuncak asker
Deney tüpü
Puro saklama tüpü
Şeker
Biberon
Yumurta
Şişe
Tektaş yüzük
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röntgen ABD

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