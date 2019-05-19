İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul üzerinden Türkiye'ye yönelik bir siyasal çatışmanın önü açılmak isteniyor. Bir meşruiyet kavgası başlatmak istiyorlar. Bu meşruiyet kavgasının ötesinde bir de ideolojik kavga da başlatmak istiyorlar. Yönetilecek İstanbul'dur, bu rövanşizm aklı Türkiye'ye kaybettirir." dedi.

Soylu, Çaykara Derneğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir iddianın peşinde olduğunu, bu iddiasını devam ettirdiğini, kararlarını da o istikamette aldığını söyledi.

Türkiye'nin büyük sınavlardan geçtiğini ve büyük bedeller ödediğini vurgulayan Soylu, bir taraftan terör ile mücadele edilirken diğer yandan da Türkiye'nin eğitim, ulaşım, sağlık ve savunma alt yapısının güçlendirildiğini kaydetti.

Soylu, Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana ilk kez büyük fırsat yakaladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu fırsatı yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin 17 yıllık serüveninde elde ettiği en büyük avantaj, karar verme süreçlerinde cesaretli adım atabilme kabiliyetidir. Benim için sert konuşuyor diyorlar ama benim sert konuştuğum, uyuşturucu ve teröre karşıdır. Biz bunu bu şekilde ortaya koymazsak Doğu ve Güneydoğu'yu tahakküm altına alırlar. Şu an dağlardaki terörist sayısı 700'ün altına düştü. Terör örgütünün yurt içindeki kabiliyeti tamamen daraldı. Bu arada, hem FETÖ hem de DEAŞ ile mücadele ediyoruz. 2,5 yıldır teröristleri ikna edebilmek için bin terörist ailesi ile görüşüyoruz. Daha bugün 2'si, Siirt'te ailelerinin ikna etmesiyle geldi teslim oldu, sayımız şu an 90'a çıktı. Yılbaşından bu yana 90 teröristi ikna ederek adalete teslim ettik."