ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek amacıyla "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası başlattıklarını hatırlatarak, "Bildiğim kadarıyla bu saat itibarıyla 90'a yakın kaybımız oldu. Bu acıları dindirebilmenin en temel yolu sürücülerimizin kurallara uymasıdır." dedi.

Eskişehir-Ankara karayolunda polis ekiplerinin "kırmızı düdük" uygulamasına katılan Ersoy, durdurulan otomobillerdeki çocuklara üzerinde kampanya bilgileri bulunan broşür, şapka, tişört ve "kırmızı düdük" verdi.

Uygulama sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ersoy, bu bayram İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde trafik güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak için bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Bayramın ülke genelinde huzur içinde geçmesi için İçişleri Bakanlığı olarak bir dizi tedbirler aldıklarına değinen Ersoy, şunları dile getirdi:

"Bayram öncesi bu tedbirleri gerek bakanımız, gerek bakan yardımcılarımız açıkladılar. Hem asayiş ve güvenlik açısından hem de trafik terörüne karşı çok yoğun tedbirler uygulamaya çalışıyoruz. Halkımızın huzur ve güven içinde acısız bir bayram geçirebilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle bugün de bu yol hattında trafik uygulama noktalarımızı ziyaret ederek hem görevlilerimizin bayramlarını kutlamayı hem de vatandaşlarımızın bu hususlardaki duyarlılıklarını bir kez daha hatırlatmayı amaçlıyoruz. Böyle bir yolculuğa çıktık."