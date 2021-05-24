HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu sabah başladı! 43 ilin bağlantı noktası kilit

Bu sabah başladı! 43 ilin bağlantı noktası kilit

24.05.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadelede ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu.

Bu sabah başladı! 43 ilin bağlantı noktası kilit

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan ve 21 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamayı bulundukları ilden başka kentlerde geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Kilit kavşakta birleşen sürücüler, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

AW327358_09

Özellikle Kırıkkale-Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki sürücüler tampon tampona ilerledi.

Trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti. Oluşan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi.

AW327358_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Kahreden an! Baba ve kızı fenalık geçirdiKahreden an! Baba ve kızı fenalık geçirdi
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Bir ilde koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Bir ilde koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Adana'da korkunç olay! Biri arabada diğeri boş arazide bulundu

Adana'da korkunç olay! Biri arabada diğeri boş arazide bulundu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.