Bu sabah çekildi! Kuyruğun sonu görünmüyor

Tatillerini İstanbul’da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul’a geliyor. Otogara girişlerde uzun araç kuyruklar oluştu. Otobüslerde beklemek istemeyen bazı yolcular da valizlerini alarak yürümeyi tercih etti.

Kuyruğun sonu yok

1 / 13 Türkiye tarihinin en hareketli Kurban Bayramı’nda özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde yüksek doluluk oranlarına ulaşıldı. Antalya ve ilçeleri, Muğla, Fethiye ve Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Çeşme’den Ayvalık’a bayram öncesi turizmciler çok yoğun bir taleple karşı karşıya kalınca ’Yerimiz kalmadı, gelmeyin’ uyarılarında bulundu. Havalimanları ve otogarların dolduğu uçak ve otobüslerde yer bulunamayan bayram nedeniyle binlerce kişi de özel araçlarıyla Ege ve Akdeniz sahilleri başta olmak üzere tatil beldelerine akın etti.

2 / 13 DÖVİZDEKİ ARTIŞ YURT İÇİ TATİLE YÖNLENDİRDİ Kurban Bayramı’ndaki hareketliliği değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramda sadece iç turizm açısından bakıldığında seyahat eden kişi sayısının 2 milyon civarında olduğunu ve yaklaşık 2,5 milyar TL’lik de bir ekonomi oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

3 / 13 Otellere olan yoğun ilginin yanı sıra akraba ziyaretlerinin de önemli bir rakama ulaştığını belirten Firuz Bağlıkaya, dövizin son dönemlerdeki artışı nedeniyle yurt dışına gidecek birçok kişinin de yurt içinde tatili tercih ettiğini kaydetti.

4 / 13 ÜLKE EKONOMİSİNDE CİDDİ HAREKETLİLİK YAŞANDI Bu bayram için 3- 4 avantajın bir araya geldiği ve bu nedenle ciddi bir hareketlilik yaşandığını vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

5 / 13 "Otellerin tamamı doldu. Yollar, havaalanları, otobüs garları doldu. Yani her şey turizm açısından bakıldığı zaman umulduğundan daha iyi gitti diyebilirim. Hem turizmin en yüksek sezonu ağustos, zaten 40 milyon hedefiyle çok ciddi bir doluluk yaşıyor oteller. Turist sayılarında hemen her pazarda çok ciddi artışlar var, dövizden dolayı yurt dışı turlarda bir gerileme oldu.

6 / 13 İnsanlar yurt içi turlara döndü daha uygun fiyatlı TL diye. Bir de normal bayram ziyaretleri devreye girdi. Bayram tatili de 9 gün çok önceden açıklandı ve o da önemli bir etki. Daha önceden bayramdan bir gün önce açıklanırdı. Bütün bunların hepsi bir araya gelince ülke ekonomisinde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Dolayısıyla iyi bir bayram geçirdik."

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