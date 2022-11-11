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Bu sabah harekete geçildi! Çok sayıda adrese operasyon, çete lideri İstanbul'da yakalandı

11.11.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da harekete geçen ekipler, dolandırıcılara banka hesabı temin eden ve paralarını çeken çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 61 kişiden 6 milyon 230 bin lirayı çektikleri öğrenilen çetenin lideri Avcılar'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Bu sabah harekete geçildi! Çok sayıda adrese operasyon, çete lideri İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da dolandırıcılara banka hesabı temin eden ve paralarını çeken çeteye operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda Avcılar'da çetenin lideri yakalandı. 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda çete üyelerinin dolandırılan 61 kişiden 6 milyon 230 bin lirayı çektikleri öğrenildi.

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8 AY TAKİP EDİLDİLER

İstanbul'da geçen sene bir hakim 180 bin dolar dolandırıldı. Hakimin şikayeti üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta hakimi dolandıran 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri itirafçı oldu. Polis şüphelinin verdiği bilgilerden, dolandırıcıların mağdurlara verdikleri banka hesaplarını yöneten ve o hesaplardan para çekerek dolandırıcılara ulaştıran bunun karşılığında da komisyon alan bir çetenin izine ulaştı. Ekipler yaklaşık 8 ay çete üyelerini fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalarda aralarında kadınların da bulunduğu 55 çete üyesi olduğu belirlendi.

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73 AYRI ADRESE OPERASYON

Siber polisi, İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah şüphelilerin kaldığı tespit edilen 38'i İstanbul'da olmak üzere toplam 73 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete liderinin Avcılar'daki evine de girildi. Silahlı olduğu belirlenen örgüt liderinin evinin önünde Özel Harekat Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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ÇETE LİDERİ YAKALANDI

Kapıyı kırarak içeri giren polis, çete lideri Maksut K.'yi yanında bir başka çete üyesiyle birlikte yakaladı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda para ile dijital materyal ele geçirildi. Bulunan dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında evlerde arama devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul çete operasyon

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