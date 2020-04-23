Bu sabah İstanbul! 23 Nisan coşkusu bayraklarla sokağa taştı

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren vatandaşlar, ev ve apartman dış duvarlarına, balkonlarına ve pencerelerine Türk bayrağı astı. Kentin ana caddeleri, dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Yollara ve cadde üzerindeki binaların yola bakan taraflarına asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri, görsel şölen oluşturdu. Caddelerin yanı sıra çevredeki site ve binaların da Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü.

RENGARENK GİYİNİP ŞİİR VE ŞARKILAR SÖYLEDİLER

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerde kutlanıyor. Camların, balkonların süslendiği günde rengarenk giyinen çocuklar şiir ve şarkılarla bayramı kutladı. (DHA-İHA-AA)



