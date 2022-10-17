Bu sabah Kiev'i vurdular! Dünya şimdi onları konuşuyor: İşte Rusya'nın 'insansız kamikazeleri'

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanırken, dünya şimdi de Rusya'nın kamikaze drone'larını konuşuyor. Kamikaze drone'ların bir anda gündem olmasına ise bu sabah Rusya tarafından düzenlenen saldırı yol açtı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan Rus saldırısında kamikaze drone'ların kullanıldığı ortaya çıktı. Ukrayna, Rusya'yı Kiev'deki sivil hedeflere karşı kamikaze insansız hava araçları kullanmakla suçlarken, Rusya'nın 'insansız kamikaze'leri merak konusu oldu.

RUSYA'NIN KAMİKAZE DRONE'U

Rusya'nın kamikaze drone'larıyla ilgili merak edilenleri BBC'nin konuyla ilgili bir haberinde yer aldı. Habere göre, Rusya'nın kamikaze drone'ları İran yapımı Shahed-136 İHA'larını içerdiğine inanılıyor. Buna ek olarak, Rusya'nın eylül ayının ortasından beri, yani bundan 1 ay kadar önceden bu yana kamikaze drone'ları kullandığı düşünülüyor.

SHAHED-136'NIN ÖZELLİKLERİ

Rusya'nın Sardunya-2 dediği Shahed-136, bir tür 'uçan bomba' olarak nitelendiriliyor. Patlayıcılarla dolu bir savaş başlığına sahip olan drone, saldırı talimatı verilene kadar bir hedefin üzerinde dolaşmak üzere tasarlandı.

RUSYA'NIN KAMİKAZE DRONE'u SALDIRILARINI NASIL GERÇEKLEŞTİRİYOR?

Kamikaze drone'da patlayıcılar çarpma anında patlıyor ve bu sırada drone'da yok oluyor. Böylece saldırı gerçekleştiriliyor. Habere göre, kanat açıklığı yaklaşık 2.5 metre olan Shahed-136'nın radarda tespit edilmesi zor olabiliyor.

Askeri uzman Justin Crump BBC'ye verdiği demeçte, "Alçaktan uçarlar ve onları dalgalar halinde gönderebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kiev'in kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulmasının ardından açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, parçalanmış bir kamikaze İHA'ya ait fotoğraf da paylaştı.

FİYATI NE KADAR?

BBC, Shahed-136'nın yaklaşık 20 bin dolara mal olduğunu belirtti.

Rusya'nın tam olarak kaç tane kamikaze drone'u olduğu belli değil. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) gönderdiği iddialarını bir kez daha reddederek, "Savaşın tarafı olan ülkelere silah tedarik etmiyoruz" dedi.

