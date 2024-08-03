Bu sabah olan Bursa depremi sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: ‘Büyük deprem…’

Bursa’da bu sabah meydana gelen deprem sonrasında Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki faylarla ilgili 'büyük deprem' uyarısında bulundu.

AFAD'ın verilerine göre, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür de bu deprem sonrası bölgedeki faylarla ilgili uyarıda bulundu.

Görür, "Bursa, Gazioluk-Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu. Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay Zonu bölgesinde oldu. Zon, doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri" dedi.