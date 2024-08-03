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  4. Bu sabah olan Bursa depremi sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: ‘Büyük deprem…’

Bu sabah olan Bursa depremi sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: ‘Büyük deprem…’

03.08.2024 14:26
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Türkiye’deki deprem korkusu devam ediyor. Son olarak Bursa bugün sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Bursa depreminin ardından uzman isim Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir ‘büyük deprem’ uyarısı geldi.

Bu sabah olan Bursa depremi sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: ‘Büyük deprem…’

Bursa’da bu sabah meydana gelen deprem sonrasında Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki faylarla ilgili 'büyük deprem' uyarısında bulundu.

AFAD'ın verilerine göre, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür de bu deprem sonrası bölgedeki faylarla ilgili uyarıda bulundu.

Görür, "Bursa, Gazioluk-Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu. Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay Zonu bölgesinde oldu. Zon, doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri" dedi.

Bursa'da korkutan deprem! Büyüklüğü... Bursa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Bursa naci görür
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