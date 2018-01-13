Bu sahneleri unutmak mümkün mü?

Son Güncelleme 9 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 13.01.2018 10:03 |9 saat önce

Magazin dünyasından kimler geldi kimler geçti...

Yıllar geçse de bu fotoğraflar asla unutulmayacak...

Bu sahneleri unutmak mümkün mü?

1 / 80 Türk sinemasının ünlü ismi Filiz Akın, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, takipçilerine "Bu resimdeki seneler önce"Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisinde oğlumu oynayan gözlüklü yakışıklıyı tanıdınız mı" diye sordu...

2 / 80 Filiz Akın'ın takipçilerinin çoğu, minik oyuncunun Mehmet Günsür olduğunu hemen bildi. Geçmiş Bahar Mimozaları 1989 yılında TRT 1'de yayımlanmış olan, Okan Uysaler'in yönetmenliğini üstlendiği Filiz Akın, Rutkay Aziz, Mehmet Günsur, Ceylan Palay ve Müşfik Kenter, gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Psikolojik Türk dizisi.

3 / 80 Zeki Alasya, Metin Akpınar yıllar yılı tiyatro sahnelerinde de, film setlerinde de ayrılmadı hiç. Bu fotoğraf da bir tatilde çekildi. Akpınar, havuzdan çıkan Alasya’ya bornozunu tutuyor.

4 / 80 Pop müziğin iki divası, Ajda Pekkan ile Nükhet Duru. Şarkıları, albümleri, sahne programlarıyla rakiptiler elbette. Ama özel hayatlarında da dosttular.

5 / 80 Fatih Ürek, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ürek, siyah-beyaz fotoğrafın altına 'Yılları sormayın... sol baştan Erkan Can, Özer Tunca, Tevfik Bolulu ve ben...' notunu düştü. FATİH ÜREK VİDEOLARI - HÜRRİYET TV

6 / 80 1960’ların ilk yarısında Zeki Müren’in İstanbul sahnelerindeki en büyük rakibiydi Adnan Pekak. Bugün yaşı 40’ın üzerinde olanlar onu ve şarkılarını hatırlayacaklardır. Pekak’ın yanındaki ise o dönemin ünlü oryantali Aysel Tanju.

7 / 80 Beypazarı’nda dünyaya gelen ve sinemaya tamamen tesadüf sonucu başlayan Türk sinemasının ‘Kolejli Kızı’ Filiz Akın, filmleriyle milyonların gönlünde taht kurdu.

8 / 80 ‘Boş Ver Arkadaş’la bir anda zirveye çıkan İlhan İrem’in plaj sefası.

9 / 80 Türk müziğinin tartışılmaz en iyi yorumcularından olan Bülent Ersoy, 14 Nisan 1981’de Londra’da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu.

10 / 80 Temmuz 2000’de ‘Balalayka’ filminin çekimine giderken uçakta kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan Kemal Sunal’ı unutmak mümkün değil. ‘Melek Şaban’ her zaman yüreğimizde.

11 / 80 Küçük yaşta sahneye çıkan ve kendini kabul ettren Emrah, yoğun çalışmalarından arta kalan zamanında kendini havuza atmayı pek severdi (1987).

12 / 80 Türk sinemasının unutulmaz aktörü Sadri Alışık, 60’ların ikinci yarısında Saner Film’e çektiği ‘Turist Ömer’ serisiyle Türkiye’nin sevgilisi oldu.

13 / 80 1987 yılında Hürriyet Sinema 2. Güzeli seçilince hayatı değişen Gülben Ergen, düzgün fiziği ile önce mankenliğe başladı. Podyumların aranılan isimlerinden birisi olan Ergen, uzun yıllar fotomodellik yaptı (1986).

14 / 80 Bir dönemin ünlü assolisti Harika Avcı, sanat dünyasına adım attığı ilk yıllarda bir hayli kiloluydu.

15 / 80 Filmlerde figüranlık yaptı, annesinin (Münevver Girik) yanında henüz 13 yaşında sinemayla tanıştı. Kısa sürede zirveye çıktı. O yıllarda setlerde ünlü de olsanız kendi makyajınızı kendiniz yapardınız (1965).

16 / 80 80’lerin başında müthiş bir iradeyle rejime giren Zerrin Özer, leopar desenli mayosuyla bu pozu verirken ne kadar mutlu ve neşeli.

17 / 80 Sanatçılar arasındaki dayanışmaya her zaman rastlarız. İşte yine böyle bir anı ve Erol Evgin, stüdyoda Ersan Erdura’ya vokal yapıyor (1982).

18 / 80 Mavi Mavi’ filminde başrolü oynayan İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, filmdeki en çok ses getiren sahnede. Bu sahne, ilginçtir, tam 15 kez tekrarlandı!

19 / 80 Ajda Pekkan, Durul Gence ile birlikte Ajda Pekkan&Durul Gence Beşlisi olarak sahneye çıktı (1969).

20 / 80 “Soyadımla her zaman gurur duyuyorum” diyen Seren Serengil, bir dönemin en ünlü oyuncularından olan babası Öztürk Serengil’in kucağında. Seren henüz 6 yaşında. Baba kızın mutluluk pozu bu (1976).

21 / 80 Caddebostan Maksim Gazinosu’nun ışıklı neonu. Kadroda kimler yok ki! Assolist Emel Sayın. Alt kadrosunda ise Göksel Arsoy, Sezen Aksu, Recep Kaymak, Meral Zeren, Zeki Alasya ve Metin Akpınar var. Hey gidi günler, hey gidi gazinolar (1981).

22 / 80 ‘Kamalı Zeybek’ filminde Nebahat Çehre’ye evlilik teklifinde bulunan Yılmaz Güney, kısa süre içinde muradına erdi ve onunla nikah masasına oturdu (1966).

23 / 80 ‘Panter Emel’ lakaplı Emel Yıldız, birçok ünlü oyuncuyu Türk sinemasına kazandırdı. Bunlardan birisi de Fatma Girik’ti (1988).

24 / 80 Ancak bu mutluluk bir buçuk yıl sürdü.

25 / 80 Yakınlarının ‘Kara kuru Nükhet Duru’ diye takıldığı Nükhet Duru, bu yakıştırmaya her zaman güler yüzüyle karşılık vermesini bilirdi (1977).

26 / 80 1980’li yıllarda sinemanın ideal ikilisiydi onlar. ‘Bodrum Hakimi’, ‘Devlerin Aşkı’, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Kara Gözlüm’ gibi filmlerde yaşadıkları aşklar, sinema izleyenleri tarafından gerçek sanıldı, birbirlerine çok yakıştırıldılar.

27 / 80 Birlikte birçok film çeken Perihan Savaş ile Mesut Engin, 1973 yılında kamera karşısına geçtikleri ‘Yedi Evlat İki Damat’ filminde (1973).

28 / 80 Meslek hayatına dansöz olarak başlayan Sibel Can'ın gençlik yıllarından..

29 / 80 1983 yılında Türkiye Güzeli seçilen Hülya Avşar’ın daha önce evlenip boşandığı için tacı elinden alındı. Bir anda herkesin merak ettiği birisi haline gelen Avşar, İzmir Fuarı’na gitti ve Uğur Böcekleri ile birlikte sunuculuk yaptı (1983).

30 / 80 Minik Serçe, Edith Piaf'ın hayatını konu alan Kaldırım Serçesi adlı kitabı okuyor.

31 / 80 Orhan Gencebay ile Sevim Emre aşkının ilk yılları... O zamanlar oğlu Altan’ın annesi Azize Gencebay’dan boşanmak üzere olan Gencebay, hiçbir yere Emre’siz gitmiyordu (1976).

32 / 80 Türk sinemasının "Sultan'ı Türkan Şoray yıllar önce.

33 / 80 1984’teki ‘Fahriye Abla’ filmini ve Müjde Ar’ın hamamdaki sahnelerini hatırlamamak mümkün mü?

34 / 80 Genç kuşaklar Fatma Girik'i belki de hiç böyle görmedi.

35 / 80 Ahmet Muhip Dranas'ın aynı adlı şiirinden Yavuz Turgul tarafından uyarlanan 1984 tarihli Fahriye Abla adlı film bir döneme damgasını vurdu.

36 / 80 Gözlüklü Süperstar. Ajda Pekkan

37 / 80 İBRAHİM TATLISES- GÜLŞEN TATLI- Şanlıurfalı şarkıcı İbrahim Tatlıses, çocukları Ahmet, Gülşen, Gülden ve kardeşi Hüseyin’le memleketindeki dünyaca ünlü Balıklı Göl’de hatıra fotoğrafı çektirirken (1980).

38 / 80 Manço'yu kısa saçları ve sakalsız- bıyıksız haliyle tanımak pek kolay değil.

39 / 80 İzmir Fuarı’nda program yapan sanatçılar, gündüzleri Efes Oteli’nin havuz başında toplanırlar, aralarında şakalaşırlardı. İşte yine böyle bir günde Şükrü Birant, Sadri Alışık ve Ahmet Sezgin bir araya gelip Ahmet Özhan’ı karga tulumba havuza atmaya çalışıyorlar (1977).

40 / 80 Bir dönemin gazinocular kralı Aslan, o dönemin en gözde assolistlerinden Emel Sayın ile.

41 / 80 Kadir İnanır, 1979’da İstanbul’a gelen ve ‘Haydarpaşa’nın gelini’ olarak lanse edilen, birçok filmde rol alan Christina Haydar ve kocasıyla birlikte. HS_KART_17.indd 2 11/3/10 1:18:03 PM

42 / 80 ATIF YILMAZ-TÜRKAN ŞORAY- DENİZ TÜRKALİSinemanın üç ustası birlikte.

43 / 80 Nükhet Duru ile Doğan Canku, gazinodaki kulis odasında yemek yiyorlar. Duru ile Canku kısa süren bir de aşk yaşamışlardı (1978).

44 / 80 Aytaç Arman, Kadir İnanır ,Zeki Müren,Barış Manço , Nilüfer ,Türkan Şoray , Emel Sayın,Gülşen Bubikoğlu...

45 / 80 ‘Orta Şarkın Altın Bülbülü’ lakaplı Neşe Karaböcek, Orhan Gencebay ile Yaşar Kekeva’nın sahibi olduğu Kervan Plak’tan çıkan LP’si çok satınca altın plakla ödüllendirildi

46 / 80 MÜZEYYEN SENARTürk sanat müziğinin usta ismi yıllar önce..

47 / 80 Türk komedi dünyasının üç ünlü komedyeni ile bir ünlü sunucusu aynı kutlamada bir araya gelince, ortaya bu tarihi fotoğraf çıktı (1970’lerin sonu).

48 / 80 Emel Sayın köpeğiyle birlikte.

49 / 80 Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi Nilüfer Koçyiğit, iki Tanju arasında kalınca hemen bir dilek tuttu (1975).

50 / 80 Bülent Ersoy

51 / 80 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, sanatçılara ayrı bir önem verirdi. Çankaya Köşkü’nde yapılan resepsiyonlara birçok ünlü sanatçıyı davet eden Korutürk, onlarla sohbet eder, şiltler sunardı (1978).

52 / 80 Emel Sayın eski Cumhurbaşkanlarından Celal Bayar

53 / 80 Bir gazino kulisi. Ümit Tokcan, yine sazını eline almış, aynı gazinoda sahneye çıkan arkadaşı Mustafa Sağyaşar’a yeni derlediği türküsünü dinletiyor (1976).

54 / 80 Geçmişte dergi kapaklarını süsleyen ünlülerden biriydi Filiz Akın.

55 / 80 Cazip tekliflere daha fazla dayanamayan Muazzez Abacı, Ankara Radyosu’ndaki görevinden ayrılarak İstanbul’a geldi. Kendisine yardımcı olanlardan birisi de her ne kadar rakibi de olsa Gönül Yazar’dı (1976).

56 / 80 O bir zamanların en yakışıklı aktörlerindendi

57 / 80 TRT’ye parodiler çeken Levent Kırca ve Ali-Ayşegül Atik çifti, bu defa bir ameliyat skecinin hazırlıklarını yapıyorlar (1979).

58 / 80 TÜRKAN ŞORAY- RÜÇHAN ADLIOnların aşkı da bir döneme damga vurdu.

59 / 80 Nükhet Duru, bir döneme damgasını vuran ‘Beş Yıl Önce On Yıl Sonra’ grubu ile bir yazlık gazinoda program yapıyor (1984).

60 / 80 MÜJDE AR1970'li yılların en güzel yıldızlarından biriydi.

61 / 80 O yılların en ünlü sanatçılarından olan Orhan Gencebay’ı bir film çekimi sırasında yakalayan çocuklar, hemen etrafını sarıp onu daha yakından görme fırsatı buldular (1975).

62 / 80 Emektar aktör yıllar önce bir kavga ile magazin basınına konu olmuştu.

63 / 80 Çocukların sevgilisi Barış Manço yine çocuklarla birlikte. Hem de kendi adının verildiği sokağın başında (1984).

64 / 80 O dönemde basında çıkan haberlere göre Hun ve sevgilisi ile birlikte otomobilde otururken İstinyeli gençlerin saldırısına uğramıştı. Hun olay yerinde hızla uzaklaşırken gençlerin attığı taşlar yüzünden otomobili de hasar görmüştü.

65 / 80 Bugünün magazin ünlülerinin geçmişte nasıl göründüğünü biliyor musunuz. Peki ya daha onlar ortada yokken magazin safyalarına kimlerin konuk olduğunu. Şimdi Hafta Sonu dergisi ve Hürriyet arşivinden derlediğimiz fotoğraflar eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıkalım.

66 / 80 Filmin adı ‘Şoför’... Dönemin arabesk kralı Orhan Gencebay’ın bol şarkılı filmlerinden en çok ilgi görenlerinden. Başrolün kadın kahramanı Hülya Avşar, Orhan Baba’nın omuzlarında (1986).

67 / 80 Gülben Ergen, mesleğe manken olarak başladı. Sonra sahneye çıktı, ardından da oyunculuk geldi.

68 / 80 Yakın çevresi “Paşam aman böyle şeyler yapma, Türk halkı bunları kaldıramaz” diye uyarsa da, o sahnedeki yeniliklerini sakınmadan hayata geçirdi. Kulaklarda o billur sesinin yarattığı keyifler, gözlerde ise Paşa’nın mini eteği, dizlerinin üzerine kadar çıkan apartman topuklu çizmeleri... Yakın çevresinin söylediği tepkiler de olmadı.

69 / 80 Feriköy´de bir film çekimi sırasında artistleri seyretmek için toplanan Roman kadınlar Nazan Şoray´a lafatıp "Sen de bizdensin" diye seslenince olanlar olmuştu.

70 / 80 Günümüzde yuvasını kurmuş, anne olmuş ve de kayınvalideliğe hazırlanan Gülşah (Soydan) Alkoçlar, annesi Hülya Koçyiğit ve Fikret Hakan’la aynı filmde buluşmuştu. ‘Gülşah Küçük Anne’ sinemalarda büyük ilgi görmüştü.

71 / 80 Şoray ile çekimi izleyen kadınlar arasında yaşanan arbede sette çalışanlar tarafından sona erdirildi.

72 / 80 Bu ne ekmek kuyruğu, ne benzin kuyruğu... Bu bir sinema kuyruğu... 60’lı yılların başı. Turgut Özatay ve Aysel Tanju’nun oynadığı ‘Hancı’ filmi, Ankara Gölbaşı Sineması’nda kapalı gişe gösteriliyor. Biletler karaborsada.

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74 / 80 Bir dönem içtikleri su bile ayrı gitmezdi aynı bisiklette gördüğünüz Nilüfer’le Kayahan’ın. Nilüfer 1984’te Kayahan’ın ‘Kar Taneleri’ni seslendirdi. Sonra daha birçok eserini. Ama araya dargınlık girince Kayahan ona şarkılarını yasakladı.

75 / 80 Pop müziğimizin ikonu, süper starı Ajda Pekkan... Her zaman bakımlı, her haliyle güzel...

76 / 80 Pop müziğimizin ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu, lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte... Gözlerinde siyah gözlükleri ve eli cebinde. Aklında ise dersler değil, müzik var. Aksu’nun İzmir’deki belediye otobüslerinde bağıra çağıra şarkılar söylediği yıllar.

77 / 80 Emel Sayın sahneye çıkmak için kulis odasından ayrılırken, kulağına bir fıkra anlatarak ona moral veren kişi Müjdat Gezen’den başkası değil.

78 / 80 Sinemamızın ‘Hırçın Kız’ı Gülşen Bubikoğlu, bir dönemin aranılan yıldız oyuncularından birisiydi.

79 / 80 Bir dönem sadece rol kabiliyeti, yeteneği, sinemadaki Erkek Fato’luğu değil, aslında bikinili görüntüleri de vardı Fatma Girik’in. Yine böyle bir günde Fato özgürce deniz kıyısında bikinisiyle koşuyor. Ancak İstanbul’un denizi o zamanlar şimdikinden çok daha temiz.