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Bu sebeple 20-30 yıl sonra hastalıklarla boğuşur hale geleceğiz

09.06.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam birçok hastalığa neden olan etkenler arasında üst sıralarda yer alıyor. Özellikle pandemi sebebiyle iyice artış gösteren bu zararlı alışkanlıklar obeziteye, kalp hastalıklarına ve çeşitli hastalıklara yol açıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yaptığı konuşmada obezitenin etkilerine dikkat çekti.

Bu sebeple 20-30 yıl sonra hastalıklarla boğuşur hale geleceğiz

Uzmanlar sağlık için düzenli olarak egzersiz yapılmasını ve sağlıklı beslenilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, zararlı alışkanlıklar başta etki etmiyor gibi gözükse de uzun vade de birçok hastalığa zemin oluşturuyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, katıldığı etkinlikte hareketsiz yaşam ve obezitenin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek, "Covid’de evde oturup hiç egzersiz yapmayan çocuklarda kilo oranlarının arttığını görüyoruz. Şimdiden bu riski özellikle belirtmek istiyorum. Belki şu anda çok göz batmıyor olabilir ama 20-30 sene sonra sağlıkla ilgili özellikle obezite ve hareketsizliğin neden olacağı hastalıklarla boğuşur hale geleceğiz" dedi.

BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN

Salgın sürecinden bahseden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Covid’de en büyük zarar görenler veya maalesef kaybettiklerimiz genelde bedenlerine iyi bakmayan, kilolu, yandaş hastalığı olan, egzersiz yapmayan hastalarımızdı. ’Bana bir şey olmaz’ olduktan sonra bu pişmanlığı yaşamaktansa esasında olmadan bunun farkındalığını yaşatmamız lazım. Bugün baktığınız zaman Covid dünyanın gündemi oldu ama Covid’den ölen sayısıyla dolaşım sistemi dediğimiz hastalıklardan ölenlerin sayısı kıyaslayamayacak kadar farklıdır. Dünyada senede yaklaşık 17 milyon insan sadece dolaşım sistemi hastalıklarından ölüyor. Çok daha ilginci; tartıştığımız karaciğer yağlanmasına bağlı sirotik hastalık dediğimiz esasında çok daha sinsi ve çok daha yaygın.

4 KİŞİDEN BİRİNDE YAĞLANMA GÖRÜLÜYOR

Bu toplumun şu andaki en büyük risklerinden bir tanesi; obezite, 4 kişiden birinde yağlanma görüyoruz. Bunların sanıyorum onda biri hastalık haline geliyor. Karaciğeri bittikten sonra pişmanlığın fayda etmeyeceğini insanlarımızın bilmesi lazım, baktığınız zaman nakil bekleyen bir sürü hasta var. Biz insanların hastalığını tedavi etmekten çok hastalanmamasından mutlu oluyoruz. Ben işsiz kalmaya razıyım yeter ki insanlar sağlıklı kalsın" dedi

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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