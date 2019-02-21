Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu seçim A partisi, B partisi meselesi değil, bu seçim Türkiye'ye hizmet etmek için yola çıkanlar ve projesi olanlar ile bir projesi olmayıp, tek vaadi 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin.' diyenler arasında yapılacak bir tercihtir." dedi. Gül, Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ve mahalle esnafını ziyaret etti, vatandaşlara karanfil dağıttı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Gül, 31 Mart seçimlerinde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse için destek istedi. Gül, daha sonra Başak Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen istişare ve tanışma toplantısında vatandaşlara hitap etti. Türk milletinin, taş üstüne taş koyanla paslı bir çivisi bile olmayıp laf üzerine laf koyanı ayırmasını çok iyi bildiğini ifade eden Gül, Türkiye'nin 16 yılda 3 kat büyüdüğünü belirtti. Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borcun sıfırladığını anımsatan Gül, "Türkiye'de çok önemli işler yapılarak, ekonomimizi, birlik beraberliğimizi, huzurumuzu AK Parti, istikrarın teminatı olarak sağlamış durumdadır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de hizmetin adresidir. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de belediyeciliğin ne anlama geldiğini 1994'te Türkiye'ye ve bütün dünyaya gösteren bir liderdir." diye konuştu.

- "Hükümetimiz vatandaşımızın cebine uzatılan ele müdahale etmiştir" Gül, Türkiye'de seçime giderken yine birilerinin, seçmenin zihnini bulandırmaya, milletin seçimdeki iradesini manipüle etmeye yönelik oyunlara başladığını belirterek, "Bu seçimde de yine vatandaşımızın sofrasına gözünü dikerek bir takım algı operasyonlarına giriyorlar. Tarlada aldım iki liraya, pazardan aldım 20 liraya, işi doruğa çıkardılar. Çiftçi, üretici kardeşim getiriyor 1-2 lira, ben pazarda alırken niye 15'e, 20'ye çıkıyor? Sayın Cumhurbaşkanımız bu balon fiyatları söndürmüştür, almış olduğu kararlarla hükümetimiz vatandaşımızın cebine uzatılan ele müdahale etmiştir." dedi. - "AK Parti Türkiye'nin çimentosudur" Erdoğan'ın insanlar arasındaki ayrımı ortadan kaldıran ve vatandaşın sofrasına gözünü dikenlerin karşısında olan bir lider olduğunun altını çizen Gül, "Biz AK Parti olarak soframızdaki ekmeği büyütmenin davasını güttük. Ekmeği büyütmeye devam edeceğiz. Evimizdeki huzura göz dikenlere, mahallemizdeki, şehrimizdeki birliğimize, beraberliğimize göz dikenlere karşı birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu koruma siyasetini sürdüreceğiz. İşte AK Parti Türkiye'nin çimentosudur. Türk'ü ile Kürt'ü ile Alevi'si, Sünni'si ile 82 milyonu bir ve beraber gören siyaset anlayışını sürdüreceğiz." sözlerini sarf etti.

Gül, MHP ile Cumhur ittifakını kurduklarını ve memleketi partinin önünde tutan bir anlayışla siyaset yaptıklarını vurgulayarak, "İttifakı milletle olmayan, zillete mahkumdur." şeklinde konuştu. Gül, şöyle devam etti: " AK Parti bu ülkenin huzurunu bozmak isteyenlere, birliğimizi bozmak isteyenlere de fırsat vermedi. Türk'ü ile Kürt'ü ile biz etle tırnak gibiyiz. Bizi hiç kimse ayıramaz. Çukur kazarak, bu ülkenin birliğini, huzurunu bozmak isteyenlere, o çukuru dar ettik, o çukura teröristleri gömdük, gömmeye de devam edeceğiz. Asla teröre, teröristlere geçit vermeyeceğiz. Asla müsamaha göstermeyeceğiz. Asla onları affetmeyeceğiz, tolerans göstermeyeceğiz. Milletimizin huzurunu, birliğini, bekasını kimseye bozdurmayacağız. İçeriden ve dışarıdan her türlü operasyonu bizler şimdiye kadar bozduk. Bu müdahaleleri de Türkiye'ye karşı oynanan oyunları da bozmaya devam edeceğiz." - "Elbette eksikliklerimiz var" Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmayan işlerin Erdoğan liderliğinde yapıldığını kaydeden Gül, "O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar. Başarılı olduğu için saldırıyorlar." değerlendirmesini yaptı.