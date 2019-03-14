İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin sadece Türkiye'de takip edilen bir seçim olmadığını belirterek, "Bu seçim dünyanın dört bir tarafında takip edilmektedir. Bu seçimi milyonlarca Müslüman takip ediyor. Bu seçimin sonuçlarını, dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletler takip ediyor. Bu seçimin sonuçlarını, bir de Türkiye'nin önünü kesmek, çelme takmak isteyen iç ve dış çevreler izliyor." dedi.

Kurtulmuş, Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçime çok az bir vakit kaldığını ve son düzlüğe gelindiğini anlatarak, 31 Mart'ta bu sınavdan başarıyla geçileceğine inandığını söyledi.

31 Mart seçiminin önemli bir seçim olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "İki bakımdan önemli. Birincisi 24 Haziran'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile milletimiz yeni bir yola girdi. Milletimiz kendi oylarıyla yeni sistemin ilk başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti. Şimdi bu seçim 24 Haziran iradesinin devam ettiğini göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerken kararını tesadüfen vermediğini, 31 Mart'ta AK Parti'yi açık ara birinci yaparak ortaya koyacaktır. İkincisi bu seçim, Türkiye'nin bölgesindeki olaylar itibarıyla fevkalede bir süreçten geçtiği döneme denk geliyor." diye konuştu.