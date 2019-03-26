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"Bu seçim sıradan bir seçim değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 18:16 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: - "Bu seçim sıradan bir seçim değildir. Bugün birileri zillet ittifakıyla, milletimizi zillete, mandacılığa, talana yönlendirmektedir. Biz elimizin tersi ile vurup Cumhur İttifakı'nı güçlendirerek 31 Mart'ta güçlü bir şekilde AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'nın arkasında olduğumuzu göstereceğiz"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Bu seçim sıradan bir seçim değildir. Bugün birileri zillet ittifakıyla, milletimizi zillete, mandacılığa, talana yönlendirmektedir. Biz elimizin tersi ile vurup Cumhur İttifakı'nı güçlendirerek 31 Mart'ta güçlü bir şekilde AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'nın arkasında olduğumuzu göstereceğiz." dedi.

Yerlikaya, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yerel seçim olarak bakılmaması gerektiğini ifade ederek, "Burada ince bir çizgiyi kaçırıyoruz. Hatırlayın 7 Haziran seçimlerinde HDP ve CHP çıktı, ne dedi? 'Nasıl salladık şu AK Parti'yi. Nasıl salladık şu Recep Tayyip Erdoğan'ı'. 'Kandil'e buradan selam olsun' diyenler. Hatırlayın." diye konuştu.

Tarihi sorumluluğu olan bir seçime gidildiğini, seçimde sadece adayların oylanmacağını belirten Yerlikaya, şunları dile getirdi:

"Afrika'da, Orta Doğu'da, Myanmar'da, Filistin'de mazlumları da oylayacaksınız çünkü mazlumları, sırtında kambur gören bir muhalefet var. 'Derhal kapıyı açın, defolup gitsin' diyen bir muhalefet anlayışı var. Mazlumlar, garipler feribotta giderken, feribotları bıçaklayan bir anlayış var. Biz buna dur diyeceğiz. Belediye başkanlıkları, il genel meclis üyesi adayları, belediye meclis üyesi adaylarımızda zafiyetler olabilir, hatta beğenmediğimiz, hoşumuza gitmeyen kişi de olabilir. Beğenmediğimiz adaylar dahi olabilir fakat sırtımızı Recep Tayyip Erdoğan'a dönecek değiliz."

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnızlaştırılmak istendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızı yalnızlaştırmak isteyen şer ittifakına karşı, zillete karşı hep birlikte dik duruşuyla Cumhur İttifakı'nı güçlendirme seçimidir. Bu seçim sıradan bir seçim değildir. Bugün birileri zillet ittifakıyla milletimizi zillete, mandacılığa, talana yönlendirmektedir. biz elimizin tersi ile vurup Cumhur İttifakı'nı güçlendirerek 31 Mart'ta güçlü bir şekilde Gümüşhacıköy olarak, Amasya olarak AK Parti'mizin Cumhur İttifakı'nın arkasında olduğumuzu dik olarak göstereceğiz. Hiçbirimiz dünya lideri, mazlumların umudu, ümmetin kabul olmuş duasını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kurda kuşa yem etmeyiz, ettiremeyiz ve arkasındayız. Bu mesajı inşallah 31 Mart seçimlerinde de göstereceğiz."

Açılışa, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti İlçe Başkanı Yakup Doluel, AK Parti Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Ömerül Faruk Yavuz ile partililer katıldı.

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açılış Gümüşhacıköy Hamza Yerkilikaya seçim koordinasyon merkezi

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