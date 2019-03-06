DENİZLİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah aşkına ve rızası için bu seçim sonunda birbirinizin yüzüne bakabilecek halde olun." dedi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde partisinin seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa seslenen Akşener, 2010 yılına kadar seçmenin gözünün içine bakılarak ona yönelik adımların atıldığını söyledi.

Bina yapmanın güzel olduğunu vurgulayan Akşener, binaların içinde okuyan çocukların hem Türkiye'de hem de dünyanın herhangi bir yerinde iş bulabilecek mantıkta ve donanımda yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Herkesin sandığa gitmesi tavsiyesinde bulunan Akşener, "Canınız kime istiyorsa ona oy verin. Ona bir şey diyemem ama sandığa gidin. Bütün siyasi partilerin adaylarına başarılar diliyorum. Bizim adayımız veya diğer aday arkadaşların Tavas'a nasıl hizmet etmesi gerektiği ve projeleri nedir onun konuşulması lazım. Allah aşkına ve rızası için bu seçim sonunda birbirinizin yüzüne bakabilecek halde olun." diye konuştu.

Akşener, seçimden sonra aynı fırından ekmek alınıp aynı pazardan alışveriş yapılacağını hatırlatarak, şöyle devam etti: