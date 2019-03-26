"Bu seçim ülkeyi bölmek isteyenlere dersini verme seçimidir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Bu seçim aynı zamanda ittifakların kurulduğu ve bu ülkeyi bölmek isteyen, eski günlerine döndürmek isteyen, bu millete 'bidon kafalı', 'göbeğini kaşıyan' ve 'güdülmesi gereken sürü' diye bakan insanlara dersini verme seçimidir." dedi.

Turhan, AK Parti tarafından Adıyaman'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katımıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, burada çok güzel bir manzarayla karşılaştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de hizmet siyasetinin mimarlığını, 17 yıldır milletin desteğiyle sürdürdüğünü kaydeden Turhan, "Arkasında sizler olduğu müddetçe inşallah bu kervan devam edecek. Adıyaman, sizden aldığı yetkiyi 17 yıldır size hizmet için kullandı mı? Yollarınızı, hastanelerinizi yaptı mı? Ondan Allah razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Alanı dolduran vatandaşlardan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledikleri gibi destek isteyen Bakan Turhan, şöyle devam etti: