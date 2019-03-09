"Bu seçim vatanını sevenlerin tek yürek olduğu bir seçimdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bu seçim biz olduğumuz, birliğimizden beraberliğimizden güç aldığımız, şehrini sevenlerin bir arada durduğu, vatanını sevenlerin bir arada olduğu, bayrağını sevenlerin ve bu bayrak uğruna canını verenlerin tek yürek olduğu bir seçimdir." dedi.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda organize edilen programda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin önemine dikkati çekti.

Yerelde oluşacak tabloyla şehirlerin 2023'e çok daha güçlü hazırlanacağını belirten Karaaslan, "Bu seçim hiç kimsenin kendi iktidarını partisinden ya da davasından daha öne taşıyacağı bir seçim değildir ve olamaz. Bu seçim ben sen kaygısını taşıdığımız bir seçim asla değildir ve olamaz. Bu seçim günübirlik siyasi çekişmelere hapsedeceğimiz bir seçim asla değildir ve olamaz. Bu seçim biz olduğumuz, birliğimizden beraberliğimizden güç aldığımız, şehrini sevenlerin bir arada durduğu, vatanını sevenlerin bir arada olduğu, bayrağını sevenlerin ve bu bayrak uğruna canını verenlerin tek yürek olduğu bir seçimdir." diye konuştu.