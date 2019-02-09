"Bu seçimde ideoloji değil, vatan sevgisi hakim"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu seçimde hakim olanın ideoloji değil vatan, millet sevgisi olduğunu belirterek. "Milletimizin vatanını, milletini seven partilere, adaylara oy verme eğiliminde. Adına 'Millet ittifakı' diyorlar ama bize göre illet ittifakı. Çünkü o ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan, desteğini ve talimatını PKK'dan alan bir siyasi parti ve PKK'lılar var." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç'in proje tanıtım toplantısında, projelerin birbirinden güzel, Muratpaşa ilçesini güzelleştirecek, insanları mutlu edecek, herkese huzur getirecek nitelikte olduğunu söyledi.

Bu seçimin çok farklı olduğunu, kentlerde yaptığı ziyaretlerde önemli gözlemleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, insanların ideolojiden uzaklaştığını, şehirlerine önem verdiklerini, sahiplendiklerini belirtti.

Sadece Antalya'da değil, İzmir'de, Ankara'da ya da farklı kentlerde aynı izlenimleri gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir'de neyi gördüm biliyor musunuz? Nihat Zeybekçi kardeşimle dolaşırken gördüğüm her CHP'li, 'Yeter artık, biz enayi değiliz. Bize hizmet edecek insanları seçeceğiz. Ne olur gelin artık, sizi seçeceğiz' diyorlar. Çankaya'da da bunu gördüm. Çünkü yıllardır CHP'ye oy veren vatandaşlarımız, aday kim olursa olsun oy verdi, kapasitesi var, yok... O adaylar da 'Nasıl olsa biz yine seçileceğiz' gözüyle baktılar. Ama artık halkımız uyandı, bu seçimde hakim olan ideoloji değil, hakim olan vatan, millet sevgisidir. Milletimizin vatanını, milletini seven partilere, adaylara oy verme eğiliminde."