"Bu seçimde oy artırmak için değil kazanmak için çalışıyoruz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Farklı partiler olarak biz birbirimizin ne düşmanı ne de hasmıyız. Sadece bu millete hizmet yarışında rakibiz. Yarışlarda birinci gelen tebrik edilir. Bu seçimde kimse oyumuzu artıracağız diye çalışmıyor, kazanacağız diye çalışıyor." dedi.

Karamollaoğlu, Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir otelde düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bir mahalli seçim arefesinde Sakarya'yı yeniden ayağı kaldırmak, problemleri çözmek, adil bir düzen tesis etmek, 31 Mart'ta iktidara gelmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Saadet Partisi'nin iktidara geldiği zaman bereketli bir hareketin başladığını ifade eden Karamollaoğlu, şunları belirtti:

"Bereket bizim şiarımız. Biz nerede mahalli idariler ve genel yönetim dahil iktidara geldiysek hep bereket fışkırdı. Saadet Partisi Hazineden yardım almıyor, bu davaya gönül verip inananların küçük tasarrufuyla ve kıt imkanlarla çalışmaları yürütüyoruz. Bu bereket anlayışıdır, bereketi Avrupalılar bilmezler, Müslümanlar bilir. Eğer biz helalinden meselenin üzerine gider, toplumu düşünürsek harama sapmazsak bire bir milyon verir, buna inanıyoruz. Bundan dolayı da kaynak diye bir sorun zihnimize gelmiyor."