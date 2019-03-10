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"Bu seçimde oy artırmak için değil kazanmak için çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 00:59 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Farklı partiler olarak biz birbirimizin ne düşmanı ne de hasmıyız. Sadece bu millete hizmet yarışında rakibiz. Yarışlarda birinci gelen tebrik edilir. Bu seçimde kimse oyumuzu artıracağız diye çalışmıyor, kazanacağız diye çalışıyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Farklı partiler olarak biz birbirimizin ne düşmanı ne de hasmıyız. Sadece bu millete hizmet yarışında rakibiz. Yarışlarda birinci gelen tebrik edilir. Bu seçimde kimse oyumuzu artıracağız diye çalışmıyor, kazanacağız diye çalışıyor." dedi.

Karamollaoğlu, Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir otelde düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bir mahalli seçim arefesinde Sakarya'yı yeniden ayağı kaldırmak, problemleri çözmek, adil bir düzen tesis etmek, 31 Mart'ta iktidara gelmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Saadet Partisi'nin iktidara geldiği zaman bereketli bir hareketin başladığını ifade eden Karamollaoğlu, şunları belirtti:

"Bereket bizim şiarımız. Biz nerede mahalli idariler ve genel yönetim dahil iktidara geldiysek hep bereket fışkırdı. Saadet Partisi Hazineden yardım almıyor, bu davaya gönül verip inananların küçük tasarrufuyla ve kıt imkanlarla çalışmaları yürütüyoruz. Bu bereket anlayışıdır, bereketi Avrupalılar bilmezler, Müslümanlar bilir. Eğer biz helalinden meselenin üzerine gider, toplumu düşünürsek harama sapmazsak bire bir milyon verir, buna inanıyoruz. Bundan dolayı da kaynak diye bir sorun zihnimize gelmiyor."

Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye'nin genel yönetimini değiştirmeyeceğini, sadece mahalli idarilerin değişeceğini hatırlattı.

Genel ve yerel yönetimlerde prensiplerinin belli olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim bir numaralı meselemiz bu ülkede birtakım sıkıntılar varsa, beka meselesi varsa, mutlaka bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Herkesi kucaklamaya ihtiyacımız var. Kucaklamadan, biz bu memleketin içinde dışarıdan gelecek tehlikeye karşı direnç gösteremeyiz. Biz hem belediyelerde hem genel yönetimde bunu prensip edindik. Allah nasip eder de belediye başkan adaylarımız makamlarına oturdukları zaman kesinlikle kendilerine oy veren ve vermeyenler arasında hizmette bir farklılık gözetmeyecekler, hiçbir zaman yanlışa tevessül etmeyecekler, hiçbir zaman ehil olmayan bir insanı 'Bu bizdendir.' deyip belli bir makama oturtmayacaklar. İş ehline verilecek. Biz hakkaniyete riayet edeceğiz, adil olacağız ve adaleti üstte tutacağız."

Karamollaoğlu, işi ehline vermenin ötesinde istişareyi de temel prensip olarak benimseyeceklerini dile getirdi.

Belediyecilikte ve diğer alanlarda kapılarının herkese açık olacağını anlatan Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz bulunduğumuz ilin her derdiyle dertleniriz, problemleriyle ilgileniriz. 31 Mart yerel seçimlerine az kaldı. Her vatandaş sandığa gidip oy vermeli. Tabii oy verirken de Saadet'i tercih etmeli. Farklı partiler olarak biz birbirimizin ne düşmanı ne de hasmıyız. Sadece bu millete hizmet yarışında rakibiz. Yarışlarda birinci gelen tebrik edilir. Bu seçimde kimse oyumuzu artıracağız diye çalışmıyor, kazanacağız diye çalışıyor. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki inşallah Milli Görüş'ün yeniden ülke yönetimine hakim olacağı döneme doğru bizi götürecek ve inşallah memleketimiz, İslam alemi bütün ve bütün mağdur insanlar içine sürüklendikleri sıkıntılardan kurtulacaklar. Biz bu maksatla, bu gaye ile çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından Saadet Partisi'nin belediye başkan adayları tanıtıldı.

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belediye başkan aday tanıtım toplantısı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sakarya

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