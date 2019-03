"Bu seçimden yüz akıyla çıkacağız"

Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların hepsi bir beka meselesi mi? Gezi Parkı olayları başarıyla sonuçlansaydı bambaşka bir şey olurdu. 17-25 Aralık aynı şekilde. 15 Temmuz aynı şekilde, bunların bir tanesi bile beka meselesidir. Şunu diyebilirler CHP'liler ve AK Parti karşıtı ittifakın mensupları. 'İyi de siyasetten buna ne?', 'Bunlar olduysa siyasetin ne suçu var' derlerse müsaade edin de suçlarını söyleyelim. Gezi Parkı olaylarında 'Zulüm 1453'de başlamıştır' yazan şerefsizleri, haysiyetsizleri gidip kutlayan, onlarla beraber Gezi Parkı alanlarını dolduran CHP'li milletvekilleri var mıydı? CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, 4 Haziran'da, meclis grup konuşmasında, 'Gezi Parkı eyleminde özgürlük mücadelesi veren genç evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Bunlar, Türkiye'nin geleceğidir' diyor. Ben söylemiyorum, arşivlerden konuşuyorum."

Kurtulmuş, 15 Temmuz'da milletin canı pahasına darbeye karşı koyduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ise "kontrollü darbe" iddiasında bulunduğunu hatırlatarak, "'Darbe yok' diyor. Bakıyorsunuz PKK'nın PYD'nin yanında siyasetçiler var. Bakıyorsunuz FETÖ'nün arkasında yer alan siyasetçiler var. Bu örgütlerin her birisi Türkiye düşmanlığında birleşiyor. Bu örgütlerin her birisi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşiyor. Bu örgütlerin her birisi AK Parti iktidarı karşıtlığında birleşiyor." diye konuştu.

Mitinge, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez, yeniden aday olan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı.